Un estudi sobre el que es diu de Manresa a les xarxes en destaca les opinions positives

Aquest mes de juliol, Manresa ha pres part en la quarta reunió tècnica de la Marca Ciutats i Viles amb Caràcter de l'Agència Catalana de Turisme, de la qual forma part des de l'any passat.

En la jornada, celebrada a Cal Massó de Reus, s'ha treballat en els resultats de l'estudi d'escolta activa online sobre les ciutats de la marca, desenvolupat per la Unitat de Recerca i Model Turístic de l'ACT durant els darrers dotze mesos.

Manresa, destaca per l'alt percentatge d'opinions i recomanacions en positiu a les xarxes, pel major nombre d'opinions i d'audiència potencial en llengua castellana, i per la notable valoració del "sorprenent" gòtic de la Seu, de la "pau" i "l'espiritualitat" de la Cova, de la "bona conservació" del carrer del Balç i de la "satisfacció" que suposa de la visita al celler de l'Oller del Mas.

Durant la reunió es va treballar conjuntament amb els tècnics de cada ciutat sobre aquests resultats i sobre com millorar des de cada municipi les recomanacions de turistes i creadors d'opinió, es van compartir bones pràctiques de les poblacions i es va poder conèixer de primera mà els recursos i el model turístic de la ciutat amb caràcter amfitriona, Reus.

La marca Ciutats i Viles amb Caràcter va ser creada per l'Agència Catalana de Turisme per a les ciutats mitjanes pel que fa al seu volum de població, que tenen una forta personalitat, marcada per diversos aspectes, com ara el seu caràcter històrico-cultural, enogastronòmic o artístico-creatiu.

Pertànyer a aquesta marca permet formar part d'accions promocionals internacionals de l'ACT i tenir presència en fires especialitzades, campanyes de comunicació online, presstrips, famtrips i viatges de benchmarking o canals de promoció online (webs, aapp, bloc, market place), a més de l'intercanvi de coneixement i treball entre la xarxa de Ciutats i Viles amb Caràcter, formada només per onze ciutats: Girona, Tarragona, Lleida, Reus, Tortosa, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Montblanc, Solsona, Vic i Manresa.

Manresa pren part en aquesta xarxa representada per la Fundació Turisme i Fires de Manresa.