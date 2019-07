Les Festes de Sant Ignasi omplen de públic la darrera jornada de la seva celebració

Les Festes de Sant Ignasi s'acomiaden, avui dimecres, de l'edició d'enguany amb una jornada farcida d'activitats i actes organitzats per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, sant Miquel i Voltants . La plaça Major de Manresa ha matinat i, a 2/4 de 9 del matí, ja hi havia la botifarrada a punt per entomar la jornada amb un bon esmorzar.



A les 11 del matí, la capella del Pou de la Gallina no ha pogut encabir totes les persones que hi han anat per assistir a la tradicional missa de Sant Ignasi que s'hi celebra any rere any. Una setantena de persones, la major part d'elles dretes i fora de la capella, han pogut seguir la missa gràcies als altaveus que s'han posat a l'exterior. Un cop ha finalitzat la celebració, el grup teatral manresà El Teló ha realitzat una petita representació teatral de la Passió per la recerca de Sant Ignasi.

Entretant, els carrers de Sobrerroca, de Sant Miquel i la plaça Major s'han engalanat per rebre la dotzena edició de la Fira Mercat, amb parades de comerç de proximitat, productes artesans, roba, complements, i altres.

A 1/4 d'1 del migdia, l'Oficina de Turisme de Manresa també s'ha omplert, però, aquesta vegada, dels protagonistes de la festa. Es tracta d'una trobada d'Ignasis i Ignàsies, que avui celebren el seu sant i que han rebut un "lot de pelegrinatge": fulletons, adhesius i cerveses artesanals.

La festa continua durant tot el dia: a 2/4 d'1 s'ha fet una visita guiada pels comerços emblemàtics de la ciutat i, en acabar, a la Granja el Graner servien vermut de Sant Ignasi en honor al pelegrí de Loiola.

Una pausa per dinar i a la tarda es reprenen les activitats, amb inflables i tallers de tatuatges per als més petits, una exhibició de l'escola de ciclisme i una xocolatada al carrer de Sant Miquel a les 7 de la tarda. Les festes posaran el punt i final amb el sopar a la fresca amb animació musical, a 2/4 de 10 de la nit. Durant el sopar, es farà el tradicional sorteig de regals cedits pels botiguers i es lliuraran els premis del concurs d'aparadors.

Les festes van començar el passat 20 de juliol i, des de llavors, s'han fet moltes activitats, emmarcant-se en altres celebracions com la Festa del Tomàquet, que va oferir el Sopar del Tomàquet, amb gran èxit, al Parc de la Seu. Altres activitats, com el primer escape room al carrer del Balç no van aconseguir captar l'interès dels manresans. Malgrat tot, les Festes de Sant Ignasi han tornat a viure, amb molta participació, una nova edició en honor al pelegrí que fa prop de 500 anys va arribar a la ciutat.