Manresa reasfalta 22 carrers amb un pla de xoc del 13 d'agost al 7 de setembre

L'Ajuntament de Manresa posarà en marxa el dimarts 13 d'agost, per tercer any consecutiu, el pla de xoc de millora de l'espai urbà amb una inversió d'1 milió d'euros, 430.000 dels quals es destinaran a millorar el ferm de 22 carrers i la resta a voreres, rebaixos i parcs infantils, segons ha informat Josep Gili Prat, regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent.



La superfície de millora de calçades serà de 15.800 m2. Es començarà pel carrer Viladordis, en el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol, i per la carretera del Pont de Vilomara, al tram comprès entre Sant Joan d'en Coll i Trieta.



Excepte al carrer Aneto, que és de formigó, a la resta es repavimentarà.



Clicant aquí es pot veure la ubicació dels espais en els què s'intervindrà.



La relació completa dels espais

Aneto . Es preveu l'actuació en dos àmbits. El primer se situa en l'enllaç amb el carrer Pirineu, mentre que el segon es localitza a la part del carrer situat a una cota més baixa. Es mantindrà el paviment actual de formigó.

. Es preveu l'actuació en dos àmbits. El primer se situa en l'enllaç amb el carrer Pirineu, mentre que el segon es localitza a la part del carrer situat a una cota més baixa. Es mantindrà el paviment actual de formigó. Armengou . Des del carrer Bruc fins a Ginjoler. Es farà fresat del paviment actual de manera que es recuperi la rasant de la rigola (faixa longitudinal i estreta de la vora d'una calçada, normalment consolidada amb llambordes o rajoles, per on s'escola l'aigua cap als embornals) existent.

. Des del carrer Bruc fins a Ginjoler. Es farà fresat del paviment actual de manera que es recuperi la rasant de la rigola (faixa longitudinal i estreta de la vora d'una calçada, normalment consolidada amb llambordes o rajoles, per on s'escola l'aigua cap als embornals) existent. Balconada . Es millorarà l'aparcament pavimentat existent en dues zones als accessos a l'espai. També es pavimenta l'espai destinat a aparcament que es localitza al voltant de l'església.

. Es millorarà l'aparcament pavimentat existent en dues zones als accessos a l'espai. També es pavimenta l'espai destinat a aparcament que es localitza al voltant de l'església. Cadí . Entre el passatge dels Rasos de Peguera i l'avinguda Joncadella.

. Entre el passatge dels Rasos de Peguera i l'avinguda Joncadella. Camí de Castellfollit . En dos trams molt deteriorats per les arrels dels arbres.

. En dos trams molt deteriorats per les arrels dels arbres. Circumval·lació . Al tram comprès entre Circumval·lació, a l'alcalda de l'edifici dels Sindicats, i el passeig de Pere III.

. Al tram comprès entre Circumval·lació, a l'alcalda de l'edifici dels Sindicats, i el passeig de Pere III. Creu Guixera . Entre la carretera de Santpedor i el carrer Llibertat.

. Entre la carretera de Santpedor i el carrer Llibertat. Dos de Maig . Al tram situat a la cruïlla amb el carrer del Cos, i entre Víctor Balaguer i la plaça del Mil·lenari.

. Al tram situat a la cruïlla amb el carrer del Cos, i entre Víctor Balaguer i la plaça del Mil·lenari. Font del Gat . Entre el passatge del Ferrocarril i el carrer Aragó tant del carrer de la Font del Gat com del carrer Abat Oliba.

. Entre el passatge del Ferrocarril i el carrer Aragó tant del carrer de la Font del Gat com del carrer Abat Oliba. Fra Jacint Coma i Galí . Entre Sant Cristòfol i Sabadell.

. Entre Sant Cristòfol i Sabadell. Josep Esteve . S'acabarà el carrer part del qual va ser objecte de millora l'any 2018.

. S'acabarà el carrer part del qual va ser objecte de millora l'any 2018. Narcís Monturiol . Nova pavimentació de la calçada d'accés al polígon de Bufalvent.

. Nova pavimentació de la calçada d'accés al polígon de Bufalvent. Països Catalans . En dos trams de la rotonda malmesos situats a l'accés a l'avinguda dels Països Catalans i al tram en direcció al polígon de Bufalvent.

. En dos trams de la rotonda malmesos situats a l'accés a l'avinguda dels Països Catalans i al tram en direcció al polígon de Bufalvent. Passeig de Pere III . En dues zones a l'entorn de la plaça Onze de Setembre i en una altra en el tram de baixada situat a l'entorn de la cruïlla amb el carrer Sèquia.

. En dues zones a l'entorn de la plaça Onze de Setembre i en una altra en el tram de baixada situat a l'entorn de la cruïlla amb el carrer Sèquia. Carretera del Pont de Vilomara . al tram comprès entre Sant Joan d'en Coll i Trieta.

. al tram comprès entre Sant Joan d'en Coll i Trieta. Camí de la Riera de Rajadell . En trams compresos entre el Xup i el camí de Castellfollit.

. En trams compresos entre el Xup i el camí de Castellfollit. Rosselló . Entre Sant Ramon i Cerdanya, i la millora del paviment del tram inicial d'aquest darrer carrer.

. Entre Sant Ramon i Cerdanya, i la millora del paviment del tram inicial d'aquest darrer carrer. Plaça Sant Jordi . Millora de la pavimentació a l'entorn del carrer Joan Jorba i a l'entorn del carrer Bilbao.

. Millora de la pavimentació a l'entorn del carrer Joan Jorba i a l'entorn del carrer Bilbao. Sant Llorenç de Brindisi . Al tram comprès entre Roger de Flor i Sardana.

. Al tram comprès entre Roger de Flor i Sardana. València . Entre Major i Sarret i Arbós.

. Entre Major i Sarret i Arbós. Viladordis . En el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol.

. En el tram comprès entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Cristòfol. Xup. Millora de la pavimentació dels recorreguts interiors al sud de la plaça Joan Farrés.

Ua inversió d'un milió d'euros anual

Amb la voluntat de donar compliment al compromís del Pacte de Govern d'afrontar decididament la millora de l'espai públic, l'equip de govern de Manresa va decidir a inici de l'anterior mandat dur a terme una Auditoria de l'Espai Urbà, per determinar l'estat de la via pública.

Amb el resultat a la mà, l'any 2017 des de la regidoria de Qualitat Urbana ja va es destinar un milió d'euros per millorar calçades, voreres i altres elements de mobiliari urbà, treballs adreçats a aquells punts on l'auditoria recomanava la necessitat d'actuar-hi amb més urgència. Aquest pla de xoc va continuar el 2018, en què també es va fer un esforç per la millora de parcs infantils i es manté per a aquest 2019.