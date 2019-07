El republicà Josep Huguet titlla l'ANC de «colla d'exaltats» per no convidar polítics a la Diada

L'exconseller republicà Josep Huguet va desfermar la polèmica a twitter al qualificar l'ANC de «colla d'exaltats» després de la decisió de l'assemblea de no convidar representants polítics a l'espai reservat per a personalitats a la concentració de la Diada d'enguany.



El manresà va afirmar que per primera vegada des dels inicis dels 70 no aniria a la manifestació de l'11 de setembre per culpa del clima «anti partits i especialment anti ERC» que segons ell està avivant l'ANC.





No aniré a una manifestació que per primera vegada una colla d'exaltats vol convertir en un aquelarre purificador contra els traïdors.

O bé abans de l'11 aquesta música anti partits i especialment anti ERC s'atura o bon vent. I porto manifestant-me des dels inicis dels 70 — Josep Huguet (@Josep_Huguet) July 30, 2019

Fa dies que he pres la mateixa decisió, després de més de 30 anys — Anna Simó ? (@AnnaSimo) July 30, 2019

després que s'hagin exemplificat les discrepàncies estratègiques entre les diverses formacions independentistes. De fet, l'organització ja va anunciar que l'11-S giraria al voltant d'aquesta reivindicació. Aquest acte de la Diada serà, doncs,Després de la piulada,. «Si no us deixen el protagonisme de les primeres files, us enfadeu?», «som els mateixos exaltats que vam defensar les urnes l'1 d'octubre», «botifler @Josep_Huguet, un botifler molt ben remunerat tota la vida» o bé «potser abans de fer rabietes infantils hauríeu de fer autocrítica i veure pq s'ha arribat a aquí» són algunes de les moltes respostes dels usuaris a la dura acusació d'Huguet cap a l'ANC.Tot i que gran part de les respostes ataquen Josep Huguet i el paper d'ERC,. És el cas de la també republicana Anna Simó, que va afirmar que després de 30 anys manifestant-se, també ha pres la mateixa decisió.