El Convent de Santa Clara i Aigües de Manresa, junts contra la desigualtat

La Fundació del Convent de Santa Clara i l'empresa pública Aigües de Manresa S.A. han acordat un conveni de col·laboració, que crea un marc de cooperació per contribuir a l'assoliment dels respectius objectius socials.

La col·laboració de la Fundació del Convent de Santa Clara amb Aigües de Manresa es basarà en el desplegament d'activitats relacionades amb l'ajuda a la comunitat i la inclusió social, com projectes de formació, programes d'aprenentatge i fins i tot divulgació.

La signatura del conveni ha anat a càrrec de sor Lucia Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara i, Antoni Ventura, Gerent d'Aigües de Manresa.

Per una banda, Sor Lucía Caram, ha remarcat que aquest conveni s'inscriu en l'aposta de la Fundació del Convent de Santa Clara per promoure la col·laboració público-privada a Manresa per tal de garantir que tots els que viuen a la ciutat hi puguin viure amb dignitat, trobant en la suma de complicitats del teixit social i de l'administració el suport necessari per a assolir autonomia i gaudir del benestar al que totes les persones han de tenir accés , i per l'altra, Antoni Ventura, ha posat de relleu la necessitat que les empreses del territori s'impliquin en la comunitat amb necessitats de suport, i està satisfet de la col·laboració que permet que Aigües de Manresa vagi un pas més enllà en el compromís amb la gent.

Membres de les dues entitats han format una Comissió de seguiment, encarregada de desplegar noves propostes per materialitzar col·laboracions en projectes comuns, que ajudin a consolidar els seus objectius socials i fundacionals.

La Fundació del Convent de Santa Clara



La Fundació del Convent de Santa Clara es va constituir l'any 2018 a Manresa amb la voluntat de fer costat a les persones i famílies més necessitades. A banda de cobrir les urgències immediates, una de les seves missions és formar i oferir una sortida laboral a les persones que atenen.