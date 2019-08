Una cua formada exclusivament per Ignàsies i Ignasis

Què passa quan una cua de trenta persones està formada exclusivament per dones que es diuen Ignàsia i homes que tots són Ignasis?

Qui hagués passat ahir al migdia per l'Oficina de Turisme de Manresa no hauria anat mal encaminat si hagués pensat que regalaven alguna cosa. Ara bé, els regals no eren per a tothom, sinó només per als Ignasis i Ignàsies, obsequiats amb motiu del seu sant i coincidint amb l'últim dia de les Festes de Sant Ignasi de Loiola.

Amb inici el dia 20 de juliol, les Festes de Sant Ignasi van posar punt final ahir, amb una jornada farcida d'activitats.

La plaça Major de Manresa va ser la més matinera i, a 2/4 de 9 del matí, ja tenia la botifarrada a punt per iniciar, amb un bon esmorzar, l'últim dia de la celebració.

Una altra cua, aquest cop d'unes 70 persones, va ser la que es va formar a l'exterior de la capella del Pou de la Gallina, que ahir celebrava la missa de Sant Ignasi. La majoria dels assistents estaven drets, seguint la missa des de fora de la capella a través d'uns altaveus. En acabar, el grup teatral El Teló va fer una petita representació sobre l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa.

Mentrestant, els carrers del Barri Antic es van vestir de gala i van rebre la dotzena edició de la fira mercat, amb parades de comerç de proximitat, productes artesanals, roba, complements i altres.

A 2/4 d'1 del migdia, l'última novetat de les festes: una visita guiada als comerços emblemàtics, a càrrec de Francesc Comas, on els visitants van poder descobrir les singularitats d'establiments manresans que fa més de 75 anys que són oberts, i que alguns formen part del catàleg patrimonial de l'Ajuntament de Manresa.

Per fer venir la gana, la granja El Graner servia, a partir d'1/4 de 2, el vermut del pelegrí de Loiola.

Després de la pausa per dinar, a 2/4 de 6 de la tarda es van reprendre les activitats, amb més presència dels més menuts de la ciutat. Per a la canalla més atrevida es va organitzar un taller de tatuatges temporals i un circuit d'inflables, al carrer de Sant Miquel.

La plaça Major també es va tornar a activar amb una exhibició de l'Escola de Ciclisme Manresa Bicitrial, i en acabar els participants de 4 a 16 anys van poder provar les bicicletes.

En una bona festa mai no falta un espectacle. El d'ahir anava dirigit als més xics, que, al final de l'actuació, van acabar llepant-se els dits amb una xocolatada al carrer de Sant Miquel.

El final de les festes, organitzades per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, va ser amb el sopar a la fresca a la plaça Major, que va acomiadar, amb ambientació musical, una nova edició de la celebració de Sant Ignasi, amb el sorteig de regals per a tothom.