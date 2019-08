L'Alternativa programa una 28a edició amb setze concerts i la lluita sindical com a eix

Dues-centes persones repartides en sis col·lectius (Arran, Ateneu la Sèquia, CUP, La Gatzara-Fot-li foc!, PAHC i Escola Popular) organitzen la Festa Major Alternativa, que arriba a la 28a edició amb les vagues i les lluites sindicals com a fil conductor i amb la programació de setze concerts, inclòs un tribut a Bob Marley per a tots el públics del músic de Gossos Natxo Tarrés (& The Wireless), dues cantautores -Alidé Sans i Mabel Flores- i, per primera vegada a l'Alternativa, un grup musical format només per dones: Karamba. De fet, s'ha intentat que en l'oferta musical hi hagi el màxim de representació femenina.

La presentació de la programació es va fer ahir a la tarda a l'escenari habitual de la festa, la plaça del Puigmercadal, tot i que les propostes també ocuparan altres espais, com la plaça Gispert, la de la Música i el parc de la Seu.



Punt de gestió d'agressions

Emma Rojas, Àgatas Casas i Cati Morros van repassar el contingut de la festa. També van recordar que l'Alternativa és un espai lliure d'agressions masclistes i contra el col·lectiu LGTBI i que, per garantir-ho, es tornarà a activar el protocol creat amb aquest objectiu. Alhora, van insistir que qualsevol dona que se senti agredida podrà demanar ajuda al punt de gestió d'agressions que hi haurà a la bar-ra més gran de la plaça del Puigmercadal, que hi funcionarà per tercer any consecutiu. Si cal, van assegurar que es pararà un concert per evitar que cap persona no pugui gaudir amb llibertat de la festa i van explicar que tindran un número de mòbil on trucar si els cal. Demanades per Regió7 sobre si hi ha hagut casos en anteriors edicions que hagin demostrat la necessitat d'aquestes mesures, van assegurar que «cada any hi ha hagut alguna cosa o altra».

El centenari, enguany, de la coneguda com vaga de la Canadenca ha inspirat l'eix conductor de l'Alternativa. Aquesta vaga, que va implicar els treballadors de l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, coneguda com la Canadenca, i es va estendre a altres empreses del sector, va paralitzar el 70% de les fàbriques de la província de Barcelona i va fer possible la instauració de la jornada laboral de vuit hores. Rojas reivindicava, ahir, recuperar la lluita sindical en un món laboral que ha vist davallar els drets del treballadors a favor de les grans empreses i on els primers cada cop són més pobres i els segons més rics. Per tractar aquest tema, l'Alternativa programa la projecció d'un documental sobre la lluita obrera, una xerrada sobre el sindicalisme i una sobre les dones i la lluita sindical. També va assenyalar que, com van avançar la setmana passada, als actes diürns i nocturns, l'única cervesa que se servirà serà artesana.

Morros va explicar que la programació lúdica avança una mica el seu horari per evitar solapaments amb altres activitats. És el cas del room escape, que començarà a 2/4 de 4 de la tarda. Aquesta programació també inclou els actes més divulgatius ja esmentats, la festa infantil, el concurs de paelles... Quant als concerts, Casas va remarcar que «aquest any, especialment, hem intentat tenir el màxim de presència femenina. Per exemple, tindrem l'actuació d'un grup integrat només per dones». A banda, va esmentar que l'Alternativa continua apostant per fer d'altaveu dels grups locals, com Puput, The Wax i S'Temple Bar, per «l'agermanament amb altres pobles», enguany amb Galícia, d'on actuarà Ezetaerre, i per la varietat d'estils musicals.