Sanitas gestionarà al carrer Concòrdia 195 places de residència privada per a gent gran

Manresa tindrà a partir del 2022 prop de 200 places més de residència per a gent gran. Tal com ja va publicar Regió7 (vegeu pàgina 27 de l'edició d'ahir), l'empresa d'assegurances de salut Sanitas i la promotora Metrovacesa han arribat a un acord per construir una residència a la capital del Bages. I segons ha pogut saber aquest diari, la ubicació del nou centre serà al carrer Concòrdia, al solar que fa cantonada entre aquest vial i el camí de la Torre d'en Vinyes, on hi ha l'antiga fàbrica Vinyes.

Metrovacesa és propietària actualment de tres parcel·les –que estan de costat– en aquest sector, molt proper a la zona universitària. En un dels solars, el que queda més a prop de la llar d'infants La Ginesta, i tal com ja va avançar aquest diari en l'edició del 16 d'abril, Metrovacesa hi construirà una seixantena d'habitatges d'alt nivell. La promoció porta el nom de Mirador de Montserrat i les obres haurien de començar de forma imminent, segons responsables de l'empresa (vegeu edició de l'11 de juny). És la primera gran promoció d'habitatge que es tirarà endavant a Manresa després de la crisi.

Ara, la constructora, una de les més importants a escala estatal –participada per Grup Santander i BBVA–, ha venut a Sanitas la parcel·la que queda davant de l'antiga fàbrica Vinyes, on està previst construir-hi 98 habitatges amb usos residencials. Entre tots sumaran 170 habitacions i un total de 195 places per a persones de la tercera edat. La parcel·la en qüestió té una edificabilitat de més de 8.300 metres quadrats.

Fonts de Sanitas han confirmat que es tracta de places privades. El nou edifici serà un equipament residencial, tot i estar distribuït en habitatges separats. La companyia no ha detallat, però, com seran els pisos, quins espais seran comunitaris ni si hi haurà la possibilitat que alguna plaça sigui concertada.



Per al primer trimestre del 2022



Segons ha pogut saber aquest diari, Metrovacesa s'encarregarà de construir els habitatges, que vendrà clau en mà a Sanitas segons l'acord a què han arribat recentment ambdues empreses. La voluntat és que la residència estigui enllestida el primer trimestre del 2022.

Segons fonts de Metrovacesa, la residència per a avis a Manresa és el segon projecte d'aquest tipus que tanca la promotora immobiliària. Asseguren que poden executar «aquest tipus de projectes d'usos alternatius, cada cop més demandats al mercat actual per inversors institucionals» gràcies a la cartera de sòl de què disposa Metrovacesa. La companyia no descarta noves compravendes similars, a l'engròs i no a particulars, atès que ja ha identificat projectes concrets dins de la seva cartera de promocions que considera «adequats» per vendre'ls a inversors professionals.

Per la seva banda, des de Sanitas asseguren que «els canvis demogràfics i l'envelliment progressiu de la població fa necessari crear una major oferta de centres residencials». La companyia d'assegurances de salut ja té 11 residències a Catalunya, totes elles amb centre de dia i amb dos centres de dia independents, segons les mateixes fonts. Amb el nou centre a Manresa, passarà a gestionar 12 residències a Catalunya.

L'asseguradora explica que el nou equipament seguirà l'eix residencial de Sanitas basat en el foment d'un «envelliment actiu i saludable», amb l'objectiu, asseguren fonts de l'empresa, d'aportar «qualitat de vida i benestar i afavorir el major grau d'autonomia durant més temps a les persones grans».