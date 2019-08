La voluntària més gran d'Ampans ha celebrat 90 anys

La Rosa Carrillo és la persona voluntària més gran d'Ampans. Aquest estiu ha complert 90 anys i ho ha celebrat acompanyada de la seva família i de les persones usuàries de l'entitat, a qui dedica el seu temps com a voluntària.

La Rosa és voluntària del servei de Centre Ocupacional que Ampans va obrir a Sant Joan de Vilatorrada l'any 2017. Des que va obrir el servei, que acompanya persones adultes amb discapacitat intel·lectual, la Rosa s'hi va acostar per oferir-se com a voluntària. "Vaig veure una butlleta que explicava que podia fer-me voluntària d'Ampans i no m'ho vaig pensar" diu la Rosa en una entrevista gravada en vídeo que altres joves voluntaris li van fer, en motiu del seu aniversari, i en la que afegeix que "ara tinc temps i m'hi puc dedicar".

Des d'aleshores la Rosa va cada setmana al centre ocupacional d'Ampans "Teixint valors" de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) i dóna un cop de mà en les activitats de costura que es fan al servei. "La Rosa és pura energia, generositat i ganes de viure, amb un toc d'humor molt divertit que la fa molt especial", la descriuen des d'Ampans.