La compra d'una altra finca a la Bonavista no serà per ampliar la rotonda sinó la zona verda

Després que aquest diari fes públic que l'Ajuntament de Manresa havia arribat a un acord per comprar la penúltima finca que li faltava a la Bonavista, el número 100 de la carretera de Vic, la pregunta és: la rotonda es quedarà com està o és plantejable fer-la més gran?

La resposta que ha donat el govern municipal és que no es preveu fer més gran la rotonda, «el sòl que ara s'obté és per ampliar l'espai públic de la plaça, a través del pla de millora urbana que hi ha previst», assegura.

Així que la rotonda queda com està i el que creixerà serà l'espai de plaça.

Quan la rotonda va entrar del tot en funcionament, el 19 de febrer del 2018, hi havia el dubte de si seria massa petita.

Hi havia qui dubtava que el diàmetre de la rotonda fos l'adequat no tan sols per engolir tot el trànsit sinó perquè hi hagués fluïdesa amb la quantitat d'accessos i sortides que té.

Un any i mig després de l'estrena, els dubtes han estat plantejats en veu baixa o de forma individual, les topades no han estat més significatives que en altres punts de la ciutat i la valoració que en fan tant professionals del volant com usuaris és que el canvi ha estat per millorar.

Tot i que una rotonda més gran facilitaria un accés més fluid i relaxat als conductors, no hi ha hagut grans queixes sobre el fet que les dimensions actuals fan els girs poc fluids i, en ocasions, genera sensació d'inseguretat, sobretot quan hi ha vehicles de grans dimensions, com autobusos, a la vora.



Encara més petita

De fet, la rotonda es volia fer amb menys espai disponible i tot. Inicialment, Convergència defensava ser pragmàtics i construir la rotonda en aquest punt estratègic de la ciutat amb el terreny que ja s'havia pogut aconseguir, mentre que ERC considerava necessari més espai. Esquerra no volia ser còmplice d'una rotonda que, des del seu punt de vista, naixeria malgirbada i encaixonada. Seguint aquest plantejament es va poder aconseguir el número 102 de la carretera de Vic.

El resultat ha estat una rotonda de 46 metres de diàmetre (entre la part central i els dos carrils), uns 6 més que la rotonda de Sant Marc.

L'adquisició del número 102 de la carretera de Vic va permetre una rotonda final amb més amplada de calçada [10 metres, dos més que en el projecte de CDC desestimat]centrada a l'eix format pel Passeig, la carretera del Pont i la de Vic.

Ara, es guanyarà l'espai del número 100 de la carretera de Vic. Només queda en mans privades el número 31 del carrer de Jacint Verdaguer, que no es preveu comprar perquè, segons l'Ajuntament, els amos prefereixen mantenir el percentatge de propietat dins l'àmbit de transformació del sector.

Un àmbit estratègic per a la ciutat en què el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal preveu un edifici singular, que encara no és clar si es construirà o no.