L'Ajuntament de Manresa obre una borsa de treball de peons per a la brigada i per al cementeri municipal

L'Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives per a la creació d'una llista d'aspirants per a possibles contractacions laborals temporals de peó per a llocs d'ajudant d'obres i serveis de la brigada i per al cementiri municipal. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dilluns 12 d'agost.

Per optar a aquestes proves, els interessats han tenir el Certificat d'Escolaritat o titulació equivalent i haver complert els 16 anys.

La bossa de treball té l'objectiu de cobrir places vacants quan no sigui possible la seva cobertura amb personal laboral fix; substitució transitòria dels titulars; execució transitòria de programes de caràcter temporal; i excés o acumulació de tasques per un període màxim de 6 mesos d'un període de 12 mesos.

Aquesta llista tindrà una vigència de tres anys a partir de la finalització del procés selectiu. La borsa serà única i s'estructura en dos perfils segons siguin ajudants d'obres i serveis amb destinació la brigada o amb destinació al cementiri.

Sol·licituds i documentació

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud al registre general de l'Ajuntament, adreçada a l'alcalde de l'Ajuntament de Manresa. Es podrà de fer de forma telemàtica o presencial.

De forma temàtica es farà a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Manresa: www.manresa.cat/tramits o bé entrant al portal d'oferta pública d'ocupació a l'adreça https://www.manresa.cat/web/oposicions/TEM, on també es podrà conèixer tota la informació de la convocatòria o descarregar-se el document de sol·licitud.

Les instàncies es poden lliurar de forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) (Plaça Major, 1, baixos). De dilluns a divendres, de 2/4 de 9 del matí a les 14 de la tarda. Tel: 938782300; i al Servei d'Organització i Recursos Humans (C. del Bruc, 33-35, 3a. Planta, edifici de La Florinda). De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a les 13.30 h. Tel. 938752440.

També es podran presentar al registre de qualsevol administració pública que integra el sector públic, a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu, a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, a les oficines d'assistència en matèria de registres, d'acord amb la legalitat vigent.