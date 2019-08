L'escola La Font perd la meitat dels mestres i el director del centre assegura que és normal

Quinze professors que aquest curs han treballat a l'escola La Font no hi continuaran el curs vinent. Són la meitat de l'equip docent, integrat per 31 mestres. Segons fonts de CCOO, la culpa cal buscar-la en el director del centre, Lluís Cano, a qui acusen d'actuar amb «tics dictatorials». En canvi, Cano assegura que el fet que marxin mestres és normal, que cada curs hi ha molta mobilitat i que La Font no n'és l'únic cas.

Fa dos cursos ja va passar una situació semblant. Aleshores, van marxar del centre 14 mestres. Segons les fonts sindicals, aquell curs a la resta d'escoles de les dimensions de la de La Font, que té més de 430 alumnes, amb dades del seu director, el màxim de mestres que van marxar van ser cinc.

El departament d'Ensenyament ha confirmat a Regió7 que la meitat de les places de l'escola manresana s'han buidat, però no ha volgut fer cap comentari al respecte. Pel que fa al director del centre, afirma que respon a casuístiques diverses, des del mestres que troben feina més a prop de casa, als que no compleixen els requisits per continuar i els que, admet, no estan d'acord amb la metodologia del centre. Afirma que «cada nit dormo molt tranquil» i, tot i reconèixer que la mobilitat del professorat «crema molt» i «genera inestabilitat», assegura que és habitual que «entre 10 i 18 mestres sempre ballin».

Les fonts sindicals ho veuen d'una manera molt diferent i, tot i assenyalar-lo a ell com a principal responsable, també culpen els inspectors d'Ensenyament que, al seu entendre, quan han rebut una queixa, sempre s'han posat de la banda de Cano. Fins diuen que el director de La Font hauria malversat diners i que el cas «va arribar a Via Augusta», on té la seu el departament d'Ensenyament, però va acabar prescrivint.

Expliquen que l'entrada de Cano com a director del centre va ser un nomenament extraordinari perquè el concurs va quedar buit i ell no complia els requisits, i que el primer any tot va anar bé. «Abans del seu nomenament, va xerrar amb els professors i els va convèncer a tots. La gent es va enamorar d'ell. Va entrar molt bé i tot era fantàstic". El segon any, però, les coses ja es van començar a torçar. «Quan s'havia de planificar, va començar a prendre decisions que van crear malestar a la resta de la plantilla».



Un escrit d'11 mestres



Amb motiu del mal ambient que es va anar generant per diverses situacions, «11 mestres van fer-li un escrit on li deien que no els agradava com portava les coses. Inspecció no en va fer cas i es va posicionar amb ell». A partir d'aquí, Cano «va començar a enviar missatges subliminars a aquestes persones a través del seu compte de Facebook i de Twitter» i, malgrat que «inspecció li va dir que els eliminés», a l'hora de fer una «avaluació de riscos» a l'escola per determinar si l'actitud del seu màxim responsable era l'adequada, «va considerar que podia tenir raó tothom i va tancar el cas».

Exposen situacions com que Cano entrés a la classe d'un altre mestre i es quedés observant i després ho fes passar com a hores lectives; missatges enviats a Twitter de temàtica política –va ser l'alcaldable per ICV al mandat del 2015– en hores de direcció; esbroncades a porta tancada als mestres; «tics d'autoritarisme als claustres», i fer passar per anònima una enquesta sobre l'equip directiu i al cap d'uns dies comentar a una professora del centre que «ja he vist que m'has puntuat molt baix». Tot plegat ha anat omplint el vas del malestar a l'escola.

Per treure'n l'entrellat, Regió7 va trucar fa uns dies al departament d'Ensenyament i als Serveis Territorials d'aquest departament però els segons van remetre al primer, que no es va voler pronunciar sobre un tema que de ben segur generarà neguit a les famílies que el curs vinent portaran els seus infants a l'escola.