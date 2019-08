A Manresa creix el nombre de persones sense permís per dur un gos potencialment perillós

L'Ajuntament de Manresa ha constatat els darrers mesos tant un augment de gossos considerats potencialment perillosos com de persones que no disposen de llicència administrativa per conduir-los, fins i tot en casos en què la persona propietària sí que en disposa.

Davant d'aquesta situació, el govern municipal recorda que la sanció mínima és de 2.404 euros.

La regidora de Ciutat Saludable, M. Mercè Tarragó, ha tramès una carta a totes les persones que disposen de llicència administrativa per la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos per tal de recordar-los que aquesta llicència només les autoritza a elles, i que qualsevol altra persona que vulgui conduir el seu animal haurà hagut d'obtenir-la prèviament.

També s'enviarà una carta als centres veterinaris per remarcar que tots els gossos, gats i fures han d'estar xipats i censats a l'ajuntament; que tant la tinença com la conducció de gossos potencialment perillosos requereix d'una llicència administrativa, i que es prohibeix la seva criança fora dels centres autoritzats i amb progenitors que hagin passat testos de comportament.