Els ulls de satisfacció de la Faffa i l'Ahmed

Demano a la Faffa, de 10 anys, i a l'Ahmed, d'11, dos dels infants que han participat en el campus d'estiu al convent de Santa Clara, si els puc fer una foto per acompanyar el que m'han explicat. La resposta és afirmativa i es col·loquen esquena amb esquena. La postura explica moltes coses; és la millor metàfora del que han après al campus. A conviure, a ajudar-se, a respectar-se, a compartir, a fer amics...

La Faffa, que de gran vol ser dentista, estudia anglès i diu que «m'agrada molt el col·le», comentava ahir que el casal, que va celebrar una festa de comiat, «és una oportunitat per fer activitats amb els companys, els monitors. A l'estiu és millor fer activitats aquí que passar-lo a casa veient la tele». Per a l'Ahmed l'experiència ha estat «molt bé, molt guai i molt divertida. Ens han portat a fer excursions que no podem fer amb els pares, com anar al circ». Deia que «he fet molts amics».



El valor d'aprendre

Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya, que col·labora en el projecte adreçat a infants en situació de vulnerabilitat, el valorava com un èxit. «Si als nens els donem oportunitats, tindrem un món millor», afirmava. «Han après valors, a respectar l'altre... En aquest casal s'aprenen moltes coses que potser no es veuen». Destacava que «les infraestructures, l'Espai Caixa Francesc d'Assís del convent de Santa Clara, hi ajuden. Hem d'agrair a sor Lucía i a totes les monges que hagin obert el convent a la ciutat i a les persones que ho necessiten. No passa a gaires llocs del món i crec que és un referent», apuntava.



Una casa de la infància a Girona

Masana no descartava que, igual que es va fer amb el projecte contra la pobresa infantil Invulnerables, també nascut a Manresa, la casa de la infància, on s'inclou el campus d'estiu, es pugui exportar a altres ciutats «en la mesura que hi hagi recursos». De fet, sor Lucía confirmava ahir a Regió7 que la idea de fer-ne un al barri de Can Gibert i Santa Eugènia, a Girona, que aquest diari ja va avançar, continua endavant.

Destacava que el campus «és una idea innovadora perquè fan activitats al convent, però tres cops per setmana han sortit; a la piscina, a voltar per la ciutat, a la platja. I tres cops la setmana han fet anglès amb voluntaris». És el cas de tres joves de Redlands (Califòrnia), el Matthew i la seva germana Rebecca i la seva amiga Kinsey. Ahir es mostraven molt satisfets de l'experiència i no descartaven repetir-la.

Continuant el balanç del campus, Caram explicava que ha estat una oportunitat per «detectar nens que, enmig de la situació que estan vivint, destaquen pel seu talent i actitud. Són nens pels quals hem de fer una aposta molt forta perquè és una inversió de la qual no ens podem privar».

De cara a aquest mes d'agost, la casa de la infància encara no tanca. Caram informava que «al matí tindrem nens que no poden estar amb els pares per la raó que sigui, i també hem pensat sortides per a les famílies» gràcies a col·laboracions d'empreses.