El comerç de la carretera de Santpedor critica no haver estat avisat de les obres

Els comerciants de la carretera de Santpedor critiquen que l'Ajuntament els va avisar amb molt poca antelació del tall de trànsit entre els carrers de Menorca i de la Creu Guixera. Unes obres que han provocat, segons responsables dels establiments de la zona, una caiguda de vendes d'entre el 30% i el 50%, depenent de la botiga. «Ens van avisar amb molt poc marge i ens vam proveir com si fos un mes de juliol normal», afirma Òscar Rodríguez, responsable de l'estanc Natàlia.

Responsables dels establiments afirmen que si la previsió de l'Ajuntament és fer-hi obres, el carrer s'ha de tallar, però consideren que amb una planificació millor dels treballs i més coordinació amb els botiguers a l'hora d'informar del tancament, haurien pogut reaccionar amb més temps. Al supermercat Clarel tenen problemes per fer passar el camió que els subministra els productes perquè no hi ha prou espai al carrer, ara que hi ha tanques i màquines d'obra. Els treballadors del supermercat diuen que el juliol sol anar-hi força clients perquè les setmanes prèvies a les vacances molts hi van a comprar, però que aquest any el ritme de vendes ha estat el que hi ha habitualment l'agost.

També estan notant el tall del carrer els responsables de la cafeteria El Grill, que, tot i ser ubicat al carrer de la Sèquia, té la terrassa a la plaça de Mallorca, just al costat d'on estan fent les obres. «També ens han anul·lat les parades de les dues línies d'autobús que hi ha en aquest tram i, per tant, a la gent li costa venir a aquest punt per fer el cafè. És un lloc on habitualment costa estacionar el cotxe, i aquests dies és pràcticament impossible», explica el responsable del local, Hailen Gonzalez, que fa mig any que hi és al capdavant, i assegura que el nombre de clients ha baixat entre el 30% i el 40% des que hi estan fent l'actuació.

Tot i que no són dies bons per als seus negocis, els comerciants es resignen que, si toca arreglar les canonades, s'han d'aguantar, però creuen que es podria haver fet millor perquè, per exemple, en el tram on estan executant les obres no hi ha cap passera per poder creuar l'espai per on han aixecat l'asfalt. La responsable de la botiga de pirotècnia de la plaça Mallorca, Sílvia Heredia, explica que «molts clients no venen perquè no hi poden arribar en cotxe».