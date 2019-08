La Policia Local de Manresa admet haver multat per anar en patinet per llocs no habilitats

La Policia Local de Manresa ara admet que ha interposat multes a ciutadans que circulaven en patinet elèctric per trams de carrer per on no podien passar. A l'hora de demanar quantes sancions hi ha hagut aquest any, des del consistori diuen que poques, sense especificar-ne el nombre, i que no s'ha fet cap campanya específica per posar multes.

La setmana passada aquest diari va informar que no s'havia sancionat ningú perquè l'Ajuntament, preguntat per Regió7, va afirmar que «no constava» cap multa. Una setmana després, afirma que se n'han «interposat poques». Això, sí «no s'ha fet cap campanya específica per multar» i estan esperant que la Direcció General de Trànsit (DGT) reguli properament l'ús del patinet elèctric a l'espai urbà.

L'Ajuntament justifica les sancions dient que, «si es detecta un d'aquests vehicles pel mig de la calçada i sense mesures de seguretat, es poden multar». Mentre no hi hagi una regulació específica, aquests vehicles només poden anar per zones de vianants, de prioritat invertida, i per la vorera a la mateixa velocitat que els vianants. Si circulen per la calçada poden ser multats. I se'n posen, sobretot, si s'aprecien conduccions que no respecten les normes que hi ha actualment i s'està esperant l'actualització de la DGT. A Manresa, l'ordenança que s'aplica especifica que se sanciona amb 90 euros «els monopatins, patins o aparells semblants que circulen per la calçada».