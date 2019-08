Creu Roja Manresa adverteix d'un increment dels casos relacionats amb l'habitatge i la salut mental

Creu Roja Manresa va atendre el 2018 a 4.311 persones als 20 municipis de la comarca del Bages on ofereix cobertura.

Així ho ha donat a conèixer el president de l'assemblea local, Miquel Riera, en la presentació de la memòria del curs passat. Des de l'entitat, la tècnica d'intervenció local, Alba Franch, ha subratllat que malgrat que la xifra se situa en la línia d'altres anys, el perfil dels usuaris és el d'una persona "amb més necessitats".

La tècnica ha advertit que la manca d'un habitatge i problemes relacionats amb la salut mental són a hores d'ara els àmbits que més preocupen a l'assemblea local i en els que centraran els escorços a partir del setembre.

Riera ha explicat que l'entitat està vivint un "canvi en el model d'atenció". Fins ara, intentaven incloure els usuaris dins dels projectes engegats. "Ara intentem escoltar a la persona i encaixar el que encaixa amb els projectes, però en el que no podem l'acompanyem a altres serveis que el poden ajudar", ha explicat. I ha afegit que "s'ha passat de posar pegats, a posar al seu abast tots els recursos que els hi podem oferir".

Franch ha remarcat com una part important dels seus usuaris són persones que es troben en situacions "pitjors" que anys endarrere. La tècnica ha posat com a exemple que abans es trobava amb persones que no sabien com pagar el lloguer, ara "són persones que viuen en infrahabitatges".



L'habitatge i la salut mental



Segons la tècnica, la manca d'un habitatge i la salut mental són dues de les problemàtiques més latents. En el primer dels casos, ha explicat, l'entitat ha hagut d'atendre a 41 famílies d'urgència i ha col·laborat per evitar cinc desnonaments.

Franch ha avançat que a partir del mes de setembre engegaran un nou servei que consistirà en un cotxe itinerant que farà parada, de forma periòdica, a punts on saben que hi viu gent sense llar. "Volem que tinguin amb qui parlar, trencar l'aïllament i evitar que desencadeni en trastorns mentals", ha explicat.

Creu Roja Manresa quantifica en "desenes" les persones que a hores d'ara no disposen d'habitatge i viuen en infrahabitatges, sovint sense els subministraments bàsics. En aquests casos, ha lamentat la tècnica, s'han trobat en voler-los oferir ajuda, "i que no volen deixar l'infrahabitatge per por que algú els prengui".

Pel que fa a la salut, la tècnica també ha advertit d'un increment dels problemes relacionat amb els trastorns mentals, que afecta tant a les persones grans com a les que estan passant per greus dificultats econòmiques. La intenció, ha avançat, és incrementar els esforços per a la prevenció i la sensibilització.



4.311 persones ateses



Segons la memòria de 2018, Creu Roja va atendre a 4.311 persones en un total de 29.403 intervencions. L'entitat compta amb una plantilla de 16 persones amb 290 voluntaris, que enguany aniran a l'alça gràcies a la campanya engegada al març, 'La solució ets tu', que a hores d'ara ja ha aconseguit sumar 30 noves altes de voluntaris.

Per projectes, destaca les 1.141 persones que van atendre l'any passat en l'àmbit de la gent gran i la dependència; 520 en projectes de lluita contra la pobresa –en 9 de cada 10 casos requerien una atenció urgent-; 373 en l'àmbit de la salut; o 114 persones migrades i refugiades.



Els socis, estancats



A hores d'ara, Creu Roja se subvenciona en major mesura per fons propis. L'any passat va comptar amb 1,1 milions d'euros, dels quals el 60% provinent majoritàriament de la quota dels socis i el sorteig d'or. Aquest fet, ha recalcat Riera, permet a l'entitat gaudir d'autonomia. No obstant això, ha subratllat el fet que la xifra de socis –més de 5.000- s'està mantenint "estancada" i que, si es manté la situació, hauran de buscar "altres fons".

Malgrat tot, el president de Creu Roja Manresa ha volgut recalcar la "bona resposta ciutadana" a les campanyes que engeguem de recollida de material que "fa que no hàgim de destinar massa recursos propis a la compra".