La plataforma de la gent gran insta l'Ajuntament a accelerar la residència pública

En relació a la noticia difosa aquests dies de l'operació immobiliària entre la promotora Metrovacesa i l'empresa d'assegurances de salut Sanitas, i que fa referència a la creació de 195 places de residència privada per a gent gran al carrer Concòrdia de Manresa, la Plataforma en defensa de les Pensions Públiques i els drets de la Gent Gran de Manresa manifesta el següent:

El greu problema social de la manca de places per accedir a residències per a persones grans no es resol amb projectes de privatització com el que s'està gestant. Les places d'aquest projecte de característiques privades només estaran a l'abast de persones amb un alt poder adquisitiu. Actualment, a Manresa el preu mitjà per accedir a una plaça en una residència privada és de 2.000 euros mensuals en habitació compartida. Aquest import s'incrementa si les necessitats de l'usuari requereixen disposar d'una habitació individual. A més a més, la quantitat relacionada continua incrementant-se ja que no cobreix altres despeses necessàries com són els medicaments, ni tampoc altres serveis com el de podologia, ni els productes per a la higiene personal.... L'anunci de la creació d'aquestes noves places no resoldrà en absolut la problemàtica existent a Manresa.

El dèficit de places públiques a Manresa, i l'elevat cost per accedir a una residència privada, condemna a nombroses persones grans a malviure en la seva pròpia llar. A Manresa, a finals de l'any passat hi havia 201 persones en llista d'espera per accedir a una plaça pública o concertada en una residència. La mitjana de temps d'espera per aconseguir una plaça pública és d'uns 2 anys. Segons la diagnosi elaborada per l'Ajuntament de Manresa, l'any passat la ciutat disposava de 469 places de residència de les quals 91 de públiques, 135 de concertades i 243 de privades. Un estudi sindical, indica que Manresa necessita unes 300 places públiques o concertades.

La precarietat de les pensions públiques és un altre element afegit que ens ha d'obligar a reflexionar col·lectivament -i a mobilitzar-nos- per aconseguir unes pensions dignes que permetin viure una vellesa amb la deguda qualitat de vida. L'any passat hi havia 4,2 milions de jubilats (gairebé el 50%) que cobraven una pensió inferior al salari mínim interprofessional, aleshores de 735,90 euros al mes. L'any 2018 hi havia 1,8 milions de pensionistes que no arribaven als 650 euros mensuals. I 1,9 milions de dones, cobraven retribucions per sota del llindar de la pobresa. Amb aquestes pensions cal preguntar-se quantes persones estan en disposició de poder costejar-se una plaça privada.

Una vegada més, reivindiquem el dret de les persones a poder envellir dignament en el seu propi domicili amb la dignitat que l'edat requereix. Malauradament, però, la precarietat de l'actual Servei d'Assistència Domiciliària ho impedeix. La mitjana d'hores dedicades a les persones que necessiten aquest servei és d'unes 15 mensuals, evidentment totalment insuficients. La decisió de l'Ajuntament -anunciada en el decurs de la reunió amb aquesta Plataforma el passat 19 de juliol- que consisteix en incrementar 145.000 euros la partida pressupostària per a l'any que ve en aquest àmbit, no resoldrà les mancances actuals i, per tant, el servei continuarà tenint greus mancances per donar una atenció adequada.

Segons dades de IDESCAT (Institut d'Estadística de Catalunya) , Manresa l'any passat tenia 76.250 habitants dels quals 12.318 ciutadans/es tenien entre 65 a 84 anys, i 2.920 ciutadans/es sobrepassaven els 85 anys. És a dir, gairebé el 20% de la població -concretament el 19,98% - tenia més de 65 anys. Manresa és una de les ciutats més sobreenvellides, tant de Catalunya com de l'Estat. La taxa d'envelliment de Manresa és superior a la mitjana catalana. És ben evident que amb l'augment de l'esperança de vida el nombre de persones grans creixerà considerablement i consegüentment també les seves necessitats. Per tant, cal afrontar la problemàtica que pateix aquest important sector de la població i trobar urgentment solucions a les seves necessitats.

Per tot plegat, instem l'Ajuntament de Manresa perquè acceleri els tràmits amb la Generalitat de Catalunya -actualment en curs- per aconseguir la nova residència pública per a la ciutat el més ràpid possible. Inversió econòmica, però sobretot inversió social. D'arguments per evidenciar la necessitat i urgència d'una nova residència pública, en sobren. Que l'anunciada iniciativa privada (Metrovacesa-Sanitas) no serveixi ara d'excusa a l'Administració per continuar ajornant la seva inversió.