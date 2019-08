Els usuaris dels FGC podran aparcar a Manresa Alta per 2,5 euros al dia

Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han arribat a un acord amb l'empresa d'autocars Castellà, del grup Sagalés, per tal que els clients que viatgen amb tren puguin deixar el vehicle a l'aparcament de l'estació Manresa Alta per 2,5 euros al dia (i de franc abans de les 6 del matí). La previsió és que aquesta oferta comenci a funcionar l'1 de setembre.

L'objectiu, tal com han informat fonts dels Catalans, és promocionar el transport públic proporcionant a les persones que van amb cotxe una bona excusa per deixar-lo aparcat de franc o per un preu reduït i fer el viatge amb tren.

D'entrada, els viatgers que podran gaudir d'aquesta aliança entre Ferrocarrils i Castellà, de la qual encara s'han de tancar diversos serrells, seran els que van amb tren. Tant dissabte com ahir, va ser impossible contactar amb l'empresa Castellà per saber si aquesta oferta també arribarà als usuaris que viatgen amb autocar.



Abans de les 6 del matí, de franc

En el cas de les persones que vagin amb tren, podran aparcar per 2 euros i mig al dia i, si arriben abans de l'inici del servei del bus urbà (6 del matí), de franc. Entre els detalls que queden per tancar hi ha saber si, malgrat l'entrada en funcionament d'aquesta oferta, l'aparcament continuarà estant a la disposició de la resta de conductors i què hauran de fer els viatgers del tren per poder gaudir del descompte o la gratuïtat.

El model imita el que ja funciona des de fa cinc anys a l'aparcament de la plaça de la Reforma en relació amb els usuaris de la Renfe. En aquest cas, de dilluns a diumenge, les persones que viatgen amb tren i que ho puguin acreditar amb el corresponent bitllet o targeta de viatge, poden deixar el seu vehicle al pàrquing entre les 6 del matí i les 12 de la nit pagant 2 euros i mig, tarifa que al començament era de 2 euros. Segons va poder constatar aquest diari el 2018, només 23 persones de mitjana utilitzaven aquesta oferta.

L'aparcament de Manresa Alta, al qual es pot accedir per la carretera de Santpedor o, des de la car-retera de Vic, pel carrer de la Maternitat d'Elna, és propietat de la Generalitat de Catalunya i en té la concessió per poder-lo explotar l'empresa Castellà.