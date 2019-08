Una manresana és reelegida cap de les monges oblates al món

L'orde de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor torna a tenir al capdavant una manresana, Lourdes Perramon, que ha estat reelegida superiora general de la congregació a tot el món. Perramon ja va ser escollida com a cap de les oblates el 2013. Ha liderat la comunitat religiosa durant sis anys i la continuarà encapçalant els propers sis.

La monja, que va néixer a Manresa el 1966, és filla de les Escodines. En ser escollida superiora general de les oblates es va traslladar a viure a Madrid, on resideix actualment. Fins llavors havia dirigit el Lloc de la Dona del Raval de Barcelona, un projecte social de l'orde de les oblates que oferia atenció a centenars de prostitutes.

La manresana, que també és antropòloga, continua exercint aquesta tasca social a Madrid, des d'on coordina les comunitats de monges oblates de tot el món. La congregació té presència a 15 països d'Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. Precisament han estat representants d'aquests 15 estats els encarregats de renomenar Perramon com a superiora general de l'orde. Segons fonts properes a la monja manresana, es van reunir el cap de setmana passat en una casa que té la comunitat a Madrid i allà van decidir reelegir Perramon per a sis anys més.

Les mateixes fonts han explicat que des del 2013, l'oblata manresana ha visitat tots els països on hi té presència l'orde, fundada el 1864 a Madrid per acollir dones prostituïdes i en situacions marginals. En alguns països hi ha estat més d'una vegada, sobretot els que han sigut sacsejats per desastres naturals o altres tragèdies.