La Plataforma del Transport Públic celebra l'acord de FGC i Castellà per aparcar a l'estació

La Plataforma del Transport Públic de la Catalunya Central i les Terres de Ponent ha celebrat la notícia avançada ahir per aquest diari sobre l'acord dels FGC amb l'empresa Castellà, que permetrà als usuaris del tren deixar el cotxe a l'estació Manresa Alta per 2,5 euros al dia. El juny passat, Regió7 va recollir la petició de la plataforma, que reclamava una tarifa plana al pàrquing de l'estació.

La plataforma demanava imitar iniciatives com la de la Renfe, que des del 2014 ofereix als usuaris poder aparcar de 6 a 12 de la nit per 2,55 euros (primer eren 2 euros) a l'aparcament de la Reforma. Amb aquest objectiu, es va reunir amb el regidor de Mobilitat per tal que ho fes entrar en un ple. L'acord entre els Ferrocarrils i els Catalans ha anat més ràpid.

De moment, segons va confirmar, ahir, Ricard Costa, director de Castellà, l'oferta per poder aparcar al pàrquing de la Generalitat que gestiona aquesta empresa d'autobusos, només s'oferirà als usuaris dels Catalans. Apuntava, però, que si l'empresa que ofereix el servei de Manresa a Barcelona en autobús, Monbus, els demanés poder gaudir de la mateixa oferta per als seus usuaris, es podria estudiar. En la seva demanda, la plataforma del transport públic va reclamar, i reclama, que la tarifa plana també s'adreci a les persones que agafen l'autobús per anar a Barcelona, a Girona, a Vic o a Lleida. Ahir, per tant, insistien en aquesta demanda que, per ara, si no és que alguna companyia la posi damunt la taula, no està prevista.

L'arrencada, el dia 2



Costa va informar, també, que la nova tarifa plana començarà a funcionar el dia 2 de setembre -i no el dia 1, com vam dir ahir, segons informació dels FGC, que és diumenge- atès que aquesta oferta s'oferirà de dilluns a divendres, de 6 del matí a 2/4 d'11 de la nit, hora, la darrera, que es podria canviar depenent de l'horari de l'últim tren dels FGC. Va explicar, alhora, que, per poder-s'hi acollit, caldrà presentar, quan es vagi a treure el cotxe, el bitllet del dia d'anar i tornar o la targeta de viatge. Els conductors que aparquin abans de les 6, ho podran fer de franc. Per altra banda, l'aparcament estarà oberta a la resta de conductors que hi vulguin estacionar amb les tarifes habituals.