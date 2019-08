Els problemes d'habitatge i salut mental posen en estat d'alerta Creu Roja Manresa

El problema de l'accés a l'habitatge a Manresa ha arribat a l'extrem que hi ha hagut famílies que viuen en pisos sense cap mena de condicions, com per exemple aigua corrent, que han rebutjat una oferta de Creu Roja per passar l'hivern en una casa amb tots els serveis per por a no acabar perdent el pis on s'estan. L'increment dels problemes de l'habitatge i també els de salut mental són fenòmens emergents als quals ha de fer front Creu Roja, segons la memòria de l'activitat de l'entitat del 2018 que va fer pública ahir. Durant aquest any va habilitar habitatges d'urgència per a 41 famílies.

En l'àmbit social, l'atenció a la gent gran i la dependència, la lluita contra la pobresa i la salut van ser els grans projectes als quals Creu Roja hi va prestar especial atenció, tan a Manresa com a la vintena de poblacions de la comarca del Bages i del Moianès on actua l'entitat. En els projectes concrets de lluita contra la pobresa l'habitatge i la salut mental, que sovint va associats, són els que «més ens preocupen» i els que «han agafat més força», segons va dir ahir la tècnica d'intervenció social de Creu Roja a Manresa, Alba Franch. Es tracta d'una problemàtica «que va in crescendo» i que també afecta a famílies que treballen però que amb el sou que cobren no poden pagar el lloger.

Segons la seva opinió per fer front a aquesta situació «hi ha d'haver un pacte de ciutat perquè el problema de l'habitatge toca moltes potes. Estaríem parlant des de situacions d'habitatges en mal estat, buits o de sous que no els permeten pagar el lloguer».

No hi ha xifres, però Creu Roja estima que en aquests moments a Manresa i comarca hi ha «desenes de famílies» que viuen en els anomenats infrahabitatges, i compten que en un 25 % dels casos no tenen ni aigua corrent.

Els sensesostres és un altre dels objectius de l'entitat. «Ens vam plantejar el repte de garantir que els mesos d'hivern les persones que s'estan al carrer tinguessin un sostre sota el qual anar a dormir i estiguessin calentes. Aquestes situacions s'han anat incrementant», va explicar Franch. Creu Roja té una unitat que surt als vespres per localitzar sensesostres, entrar-hi en contacte i oferir ajuda. A partir del setembre també té previst posar en marxa un vehicle itinerant per dur a terme aquest tipus de servei.

Salut mental és l'altra gran front que ha hagut d'atendre. «És un dels forats negres que tenim com a societat». En el cas de les persones grans el mal a batre és la solitud , una «gran generadora de depressions i angoixes».

També «quan ens referim a la lluita contra l'exclusió social estem parlant de persones que diàriament pateixen angoixes pel tema del menjar o per saber on dormiran, i això sostingut durant temps genera trastorns i sovint no s'hi actua al moment».

Segons Franch, davant aquestes perspectives habitatge i salut seran actuacions prioritàries de Creu Roja els pròxims anys amb la previsió que aquestes problemàtics augmentin. També pel canvi en el model d'atenció que presta l'entitat, més transversal, centrat en les persones i de més qualitat, van explicar la coordinadora de l'assemblea de l'entitat a Manresa, Olga Macias, i el seu president, Miquel Riera.

L'any 2018 Creu Roja va atendre 4.311 persones, una xifra similar a la dels últims anys, i va portar a terme més de 29.400 intervencions en els diferents programes d'atenció a les persones que té en marxa, que inclouen la lluita contra la pobresa, ocupació, infància i joves, col·lectius vulnerables però també la prestació de serveis de socors i emergències. Actualment té 16 tècnics i 290 persones voluntàries. Des que l'entitat va posar en marxa a principis d'aquest any la campanya «La solució ets tu», se n'han donat d'alta una trentena.