Queixes de veïns de la Mion perquè canvis al Puigberenguer els fan entrar aigua als baixos

Tenir la casa a sota d'un puig pot ser un problema. Sobretot quan plou molt, l'aigua només pot baixar per un sol lloc -perquè la sortida natural ha estat modificada i no queda repartida- i inunda els baixos. És amb el que es troben els veïns d'algunes cases que hi ha sota el Puigberenguer, al carrer Pirineu, a la barriada Mion. L'últim cop va ser el 17 de juny, com a resultat de l'aiguat que va caure, que a Manresa va deixar 46,5 m2.

Cristino Rubio és un dels veïns del vial. Assegura que va néixer al carrer Pirineu, on viu ara, i que «mai no havíem tingut problemes amb l'aigua». El 2015, però, va canviar. Com que sol pujar al Puigberenguer a passejar el gos, va veure que estaven aplanant el terreny, va demanar als operaris què estàven fent i li van respondre que l'estaven preparant per fer-hi el camp de futbol7. Aquesta informació va generar la seva primera instància, en la qual exposava a l'Ajuntament «la preocupació de diversos veïns per tenir un camp de futbol damunt dels nostres caps, per la caiguda d'objectes i la contaminació lumínica, i sol·licitava que tinguessin en compte la recollida de les aigües».

L'Ajuntament, afirma, li va respondre que només es tractava d'una aplanament del terreny, i que no s'havia tocat la recollida d'aigües, cosa que ell nega, assegurant que la van concentrar en un sol punt i que abans estava repartida per diversos punts de la muntanya, per on es distribuïa i baixava. En la segona instància, el 2016, va insistir a demanar el mateix, amb la mateixa resposta.

El tercer escrit el va enviar el 2018, ara amb l'experiència que un aiguat que va caure el juliol del 2017 va inundar els seus baixos, fet que va portar l'Ajuntament a desviar la canalització uns metres. Rubio apunta que l'únic que s'ha aconseguit és que en l'aiguat del juny passat s'inundessin uns altres baixos del vial.

Reunió amb l'Ajuntament



Recentment, va enviar una quarta instància, que va donar com a resultat una reunió d'ell i el president de l'Associació de Veïns de Mion-Puigberenguer, Agapito López, amb el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, i el de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, a banda de tècnics municipals, per conèixer de primera mà la problemàtica. L'Ajuntament, han informat fonts municipals, «va comprometre's a analitzar els problemes (aigua i contaminació lumínica) i a buscar solucions per resoldre'ls». Quant als usos de l'esplanada utilitzada com a camp de futbol7, «s'han de determinar de manera definitiva».

Demanats sobre la queixa veïnal pel fet que a l'esplanada del Puigberenguer hi hagi un camp de futbol7, fonts del Futbol Club Pirinaica, que té les instal·lacions just al costat, no han volgut fer cap comentari. Sí que han recalcat que el seu objectiu sempre passa pel foment de l'esport, cosa que permet aquest camp entre els nanos que hi van a jugar.