L'Ajuntament intervé en sis camins rurals malmesos per les darreres pluges

Un tram del camí de Cal Xerraire on es veu el mal estat en què es troba arxiu particular

Les darreres pluges han acabat de malmetre alguns camins de Manresa que, tot i no tenir el trànsit d'altres vials, són bàsics per a les persones que els utilitzen. És el cas del camí de Cal Xerraire, que només dona servei a una casa que, si el camí no és operatiu, queda desconnectada.

L'Ajuntament ha anunciat per a avui l'inici d'uns treballs que, amb una durada de cinc dies, tenen per objectiu arranjar diversos trams de camins rurals malmesos per les darreres pluges. Es tracta del camí sud del Mas d'en Pla, del camí de Cal Xerraire, del tram no asfaltat del carrer de Joan Maragall, del camí de la Talaia des del carrer de la Verge de les Neus al Gimnàstic, del camí dels Corrons i del camí de la Riera de Rajadell tocant el camí de Castellfollit.

En el cas del camí de Cal Xerraire, com dèiem, dona servei als propietaris de la Casa Llop, situada a 600 metres del final del carrer de Joan Maragall. El mes passat, l'Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya es va encarregar de fer saber a l'Ajuntament que, per efecte de les pluges, al ja pèssim estat de conservació del camí, s'hi havien afegit despreniments de pedres i arbres del talús i que al marge hi havia hagut esfondraments que el feien gairebé intransitable per als cotxes. Recordaven que els propietaris de la casa havien fet diverses gestions, sense èxit, amb l'Ajuntament. I que el mateix ens veïnal ja li havia comunicat el desembre passat aquesta problemàtica.