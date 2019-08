Manresa obrirà el setembre una nau amb trasters i magatzems de lloguer

Arxiu Particular

Els impulsors, Isidre Camprubí i Laura Codina. Arxiu Particular

L'antiga sala de ball Cha Cha Cha de Manresa, a la cantonada entre els carrers de Francesc Moragas i d'Ausiàs March, es convertirà a partir de mitjan setembre en un centre especialitzat en emmagatzematge, el primer a Manresa. La nau, que disposa d'uns 2.500 metres quadrats, estarà distribuïda en 425 trasters i minimagatzems de lloguer, que tindran accés i vigilància 24 hores tots els dies de l'any.

Els impulsors del nou centre són la manresana Laura Codina i el seu marit, Isidre Camprubí, dels Prats de Rei, on resideixen. Fins ara, expliquen, participaven en un negoci familiar que posa trasters i places de pàrquing de lloguer al centre de Manresa. Ara, però, han volgut fer un pas més i oferir al nou espai que obriran el 16 de setembre –amb el nom de Hicap SelfSpace– tots els serveis relacionats amb l'emmagatzematge.

A banda dels trasters –n'hi haurà des d'1 m2 fins a 12– el centre disposarà d'una botiga on es vendrà tot tipus de material d'embalatge; s'oferirà servei de mudances i lloguer de furgonetes de transport; així mateix, els llogaters dels trasters podran contractar un xòfer que els vagi a recollir paquets o altre material i ho porti al seu magatzem. Es podran llogar, també, prestatges, enviar i rebre paqueteria i rebre correu postal.

Codina i Camprubí han explicat a Regió7 que l'objectiu és oferir tant a particulars com a autònoms i empreses «un espai que sigui un annex de casa seva». Els clients podran accedir al seu traster o minimagatzem en qualsevol moment del dia i els 365 dies de l'any, i tindran una alarma individualitzada i vigilància permanent. «Hi ha altres espais destinats al lloguer de trasters, però nosaltres, com a novetat, oferim seguretat personalitzada i atenció al client». El centre, a més a més, estarà obert de dilluns a divendres de les 10 del matí a les 2 del migdia i, a la tarda, de les 4 a les 7; i dissabtes de les 10 a les 2 del migdia. Aquest serà el mateix horari de la botiga, ubicada a la planta baixa, a la qual s'accedeix des del carrer Francesc Moragas –fins fa uns mesos era una botiga d'animals.

La nau té tres plantes. A les dues que quedaran per sobre de la botiga s'hi accedirà des del carrer d'Ausiàs March, i disposaran d'un muntacàrregues per poder transportar material més pesant i de grans dimensions als trasters. Els impulsors del centre afegeixen que serà accessible per a tota mena de vehicles.

A Manresa hi ha un altre espai destinat al lloguer de trasters, al carrer de Sant Cristòfol, obert des del 2008. I a Sant Fruitós de Bages, al polígon de Sant Isidre, també hi ha un centre d'emmagatzematge.