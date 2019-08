La Generalitat acumula 13 anys sense dades de la meteorologia de Manresa

Si el Govern de Catalunya vol saber la temperatura que fa a Manresa, o quanta aigua hi ha caigut durant una tempesta, ho ha de consultar en un servei de l'Estat. I pot passar que, simplement, no hi hagi dades: el mes passat, durant tres setmanes, Manresa va quedar totalment òrfena d'informació meteorològica oficial a causa de l'avaria de l'única estació pública automàtica de què disposa la ciutat, la de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que està situada a la Culla.

Que a la capital de la Catalunya Central, com també passa a Igualada, a Moià i a Martorell, no hi hagi una estació meteorològica de la Generalitat és, com a mínim, sorprenent. Des de fa un mes ni tan sols no hi ha dades d'un punt proper com el Pont de Vilomara, perquè el Meteocat ha tancat la instal·lació que hi tenia.

Fins fa tretze anys, Manresa disposava d'algunes dades meteorològiques i climàtiques registrades en una instal·lació oficial de la Generalitat, situada a la plaça Espa-nya des de 1991. Però no eren dades homologables: aquesta estació no és de meteorologia, sinó de pol·lució, i el 2006 se'n van deixar d'extreure dades meteorològiques perquè es va determinar que la informació obtinguda no complia amb la normativa internacional. Per tant, les dades registrades fins aquell moment no són fiables. I en comptes d'equipar l'estació amb aparells que sí que donessin dades homologables, la Generalitat va decidir renunciar a tenir dades pròpies sobre la ciutat. Des de llavors, l'estació, que depèn del departament de Territori i Sostenibilitat, es limita a determinar la qualitat de l'aire analitzant una sèrie d'elements contaminants. Els elements que analitza són el diòxid de sofre, els òxids de nitrogen, l'ozó troposfèric, el monòxid de carboni i el benzè, entre d'altres.

A l'apartat de la pàgina web del departament del qual depèn, «Vols saber què respires?», hi ha disponibles totes les estacions que tenen al territori a través d'un mapa interactiu i s'actualitza diàriament la qualitat de l'aire.



Les explicacions del Meteocat



Aquest diari ha consultat el Meteocat per què a Manresa no s'hi ha instal·lat mai una estació per disposar de dades pròpies. La resposta obtinguda ha estat que Manresa no és cap cas especial, ja que hi ha 16 capitals de comarca més que no disposen d'estació meteorològica del Meteocat. Exposa dos motius: per «evitar afegir duplicitats en aquelles capitals en les quals l'Aemet ja hi té una estació automàtica», com és el cas de Manresa; i, per altra banda, perquè «ja existeix una estació relativament pròxima, més o menys representativa de la capital en qüestió». És el cas de l'estació d'Artés, indiquen.

A més, el portaveu del servei explica que Manresa forma part de la Xarxa d'Observadors Meteorològics, i que, des del 2009, a la capital del Bages hi ha un punt d'observació, des del qual s'obtenen algunes dades com la velocitat del vent, la temperatura, l'estat del cel i la visibilitat, entre d'altres. No aclareix la titularitat d'aquest servei i si aquest compleix la normativa internacional que fa les dades homologables.

Tot i aquestes explicacions, i que no hi ha previst cap canvi immediat, informen que «fa unes setmanes hem rebut una petició d'instal·lar una estació meteorològica a Manresa, però encara hem s'ha de deliberar la resposta». No en donen més detalls.

Manresa disposa, com a mínim, de cinc observadors aficionats amb estacions pròpies. Un d'ells, Xavier Atcher, és l'únic observador que té un segell de qualitat destacada i ell mateix manifesta la necessitat que la ciutat tingui estació oficial, perquè «Manresa no és Artés, i les condicions climàtiques no tenen res a veure», apunta.

Segons van explicar experts a Regió7 l'any 2015, l'estació de què disposa la Generalitat a Artés està situada en un punt baix en una vinya i els valors que dona són extrems per la seva ubicació. Per aquest motiu, sovint, marca la màxima o mínima rècord de tot Catalunya.