Susanna Ayala pinta les balconeres d'un edifici tapiat al Centre Històric de Manresa

L'artista Susanna Ayala ha pintat les balconeres tapiades de l'edifici que es troba situat darrere l'Hostal la Masia de Manresa. Segons ha pogut saber aquest diari, es tracta d'un bloc de pisos propietat de l'Ajuntament on no hi viu ningú i que s'ha d'enderrocar més endavant.

Es tracta d'una intervenció artística resultat de la demanda de Tània Infante, propietària d'aquest establiment d'hostaleria situat a la Baixada dels Drets, de millorar les vistes que s'obtenen des de les habitacions de l'hostal mentre no es dugui a terme l'enderroc de l'immoble, que està desocupat. Segons Infante, havia rebut queixes de clients de l'allotjament per l'estat d'abandonament de la finca i la brutícia que s'acumulava als balcons. Això va fer que el consistori, propietari de l'edifici, optés per tapiar-ne portes i finestres.

La iniciativa d'Infante ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament. Per mitjà de les pintures d'Ayala, també es pretén, segons fonts del consistori, «contribuir a embellir el Centre Històric de Manresa», en un sector urbà que ja ha estat objecte d'altres iniciatives semblants, en el marc del projecte Murs plàstics.

Segons Claudina Relat, regidora del Centre Històric, «el valor d'intervencions com aquesta resideix no tan sols en el fet que contribueixen a fer una ciutat més amable i acollidora, sinó també en el fet que són el fruit d'iniciatives que han sorgit des del sector privat» i que, en aquest cas en concret, «té com a protagonistes dues dones emprenedores, que creuen en les potencialitats del Centre Històric».