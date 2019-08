Detingut per dos robatoris amb violència a Manresa

Va cometre dos robatoris amb força al carrer i va intentar entrar en un domicili a Manresa. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home de 24 anys, de nacionalitat marroquina i veí de la capital del Bages, com a presumpte autor dels robatoris.

El primer es va produir el 2 de juliol pels volts de les 7 del matí, a l'altura de l'estació dels FGC Manresa Alta i de l'estació de busos. La víctima es trobava caminant quan, de sobte, va notar que algú l'agafava per darrere i li envoltava el coll amb el seu braç. En aquell moment, el lladre va intentar sostreure-li la bossa de mà però la dona hi va oposar resistència. Finalment, la víctima va caure a terra i, a causa del forcejament, la bossa es va trencar. Just en aquell moment tres ciutadans es van apropar a socórrer la víctima, i el lladre, en veure's intimidat, va marxar corrents deixant part del botí que havia aconseguit.

L'autor d'aquests robatoris no està relacionat amb els tres atracaments que van tenir lloc el mes de juny i mitjan juliol també a prop de l'estació Manresa Alta dels Ferrocarrils.

El segon robatori es va produir el 2 d'agost, cap a les 4 de la tarda, al barri de la Font dels Capellans. La víctima estava parlant per telèfon quan un desconegut, per dar-rere, li va donar un cop a la mà per intentar prendre-li el mòbil. La noia ràpidament va agafar el telèfon amb les dues mans però el lladre va insistir a base de cops i empentes fins que van caure tots dos a terra. Seguidament, el lladre va fugir corrents amb el mòbil i la víctima darrere demanant auxili. Mentre corrien, es van creuar amb dos agents dels Mossos d'Esquadra que es trobaven fora de servei, i un d'ells es va quedar assistint la víctima mentre que l'altre va sortir a perseguir el lladre. Aquest va llançar el telèfon mòbil i l'agent el va poder retornar a la propietària.

Finalment, el dia 4 d'agost cap a les 8 del matí, els Mossos van tenir coneixement d'un intent de robatori amb força en un domicili de Manresa. El lladre va intentar entrar en una casa forçant una finestra, però, en ser descobert per un testimoni, va desistir i va marxar del lloc.

Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació i van concloure que en tots els casos es tractava del mateix lladre. Després de diverses gestions, van identificar i detenir el presumpte autor, aquest dilluns, a Manresa.

El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la capital del Bages, el qual ha decretat el seu ingrés a presó.