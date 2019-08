L'Ajuntament de Manresa crea una aplicació gratuïta de la Festa Major

El programa de la Festa Major de Manresa 2019 es podrà consultar, enguany, en una aplicació per a mòbils Android, ja disponible. Per facilitar la informació i la participació, l'empresa Produccions MIC, en col·laboració amb l'Ajuntament, ha creat una aplicació gratuïta anomenada Manresa Festa Major.



S'hi pot consultar el programa d'actes complet, des del 24 d'agost fins al 2 de setembre, que són les dates en què tindrà lloc la celebració, en una edició que arriba plena d'activitats per a tothom. A més, a l'aplicació també hi ha un apartat Més Festa, amb les activitats que es faran a partir del dia 2 de setembre; i els enllaços al Facebook i Twitter de la Festa Major de Manresa.



Poden descarregar-se l'app Manresa Festa Major clicant aquí.





Programa Festa Major Manres... by Regió7 on Scribd