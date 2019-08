L'estàtua «La Salut» fa els primers amics

El dia 3 de novembre del 2015 una màquina excavadora va entrar per primer cop on aleshores hi havia un solar abandonat des de feia més 30 anys, i va començar a treure els matolls que l'omplien. Començava a prendre vida una nova plaça de la ciutat. Una plaça que aniria dedicada a l'enyorat pediatre i activista Simeó Selga, una de les persones més reconegudes i estimades de Manresa.

Sis anys més tard, després de dues fases d'obres, la plaça ha quedat definitivament acabada. El dia 30 de juliol es va fer l'acte d'inauguració, que hi va portar un centenar de persones.

Com no podia ser d'altra manera en un espai dedicat a un metge, a més dels bancs i espais d'ombra, hi ha una zona de joc infantil i una de destinada als més grans de la ciutat perquè es puguin posar en forma. Una plaça amb l'objectiu d'esdevenir un espai cívic i de salut, tal com hauria volgut Selga.

Ha passat una setmana i escaig d'ençà de la inauguració i qui hi passi pel davant veurà com la plaça, vetllada per l'estàtua La Salut, es va empeltant de la vida del passeig de Pere III. Sobretot s'hi veuen nens petits jugant a l'espai habilitat per a ells, i, de retruc, els seus pares i avis, que també hi passen les tardes o, més aviat, els vespres, xerrant als bancs de formigó del nou indret.



L'inconvenient

Algunes de les persones que han començat a freqüentar l'espai hi troben una pega. Tot i que hi ha dues pèrgoles per protegir-se del sol, diuen que li falta ombra. «Durant el dia i una part de la tarda el sol cau damunt de quasi tota la plaça, i això, en ple agost, no és d'agrair», es queixava el pare d'una nena que hi jugava. Ara per ara, el parc de la plaça d'Espanya segueix sent el preferit per a moltes famílies perquè és més gran i té més ombres. «Quan està massa ple, venim aquí, on també tenen prou espai per córrer», afegia.

Una usuària que també acompanyava el seu fill a l'espai de jocs a la plaça de Simeó Selga, que destaca per incloure uns elements poc vistos en altres parcs de la ciutat, comentava que el material dels llargs bancs que donen personalitat a la geografia de la plaça són una garantia de sortir amb els darreres escaldats si s'hi va a una hora en què pica el sol.



La xurreria es renova

Coincidint amb l'acabament definitiu de les obres, la xurreria Alba, que té 40 anys i és situada al costat, ha abaixat les persianes temporalment. Ho ha fet per renovar el negoci i que sigui més atractiu, aprofitant la nova afluència de ciutadans que passaran estones a la plaça o que la travessaran provinents del carrer de Car-rasco i Formiguera en direcció al passeig de Pere III i viceversa.

Cal recordar que la idea principal era traslladar la xurreria a l'interior de la plaça, però, finalment, es quedarà on ha estat sempre, perquè disposa d'una llicència indefinida i rescindir-la per part de l'Ajuntament per poder fer canvis hauria suposat al consistori una indemnització molt elevada.

Amb la xurreria renovada, es podrà arribar a una certa distensió amb els veïns, que, quan es va saber que aquest negoci no modificaria el seu emplaçament com estava previst, van demanar que s'iniciés un projecte per millorar la seva integració, retirar el mur de formigó de la part posterior i soterrar la connexió elèctrica que hi ha ha al costat. Finalment, el mur s'ha deixat i tampoc no s'ha retirat el pal de formigó, amb el conseqüent malestar dels veïns.



El benefici dels bars

L'afluència progressiva de gent que s'espera que generi l'obertura de la nova plaça podria ser una molt bona notícia per als comerços del voltant. Alguns d'ells, com el bar Totem o l'Araunvi, tenen la terrassa al carrer del Primer de Maig, al costat del nou espai que els veïns de l'entorn fa anys que esperaven veure fet realitat.