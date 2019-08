La piscina municipal de Manresa permet el topless però poques dones el practiquen

A les Piscines Municipals de Manresa està permès fer topless, encara que poques dones el practiquen. Per pudor o per desconeixement. No hi ha, ni hi ha hagut mai, cap normativa que ho prohibís, segons han explicat a Regió7 fonts de l'empresa pública Aigües de Manresa, que és qui gestiona l'equipament. Això sí. Només es pot fer a la piscina a l'aire lliure que obre els estius, A les interiors no es permet perquè es considera un equipament esportiu i no pas lúdic.

A la Catalunya Central també és permès fer topless a les piscines municipals de poblacions com Berga i Olesa de Montserrat, que van eliminar les restriccions que hi havia fins fa poc. En canvi és prohibit a Solsona i a Igualada.

A Manresa no hi ha cap norma escrita sobre la indumentària que han de dur els usuaris a les piscines municipals, de forma que no hi ha cap prohibició ni s'explicita enlloc que és permès fer topless. Senzillament hi va haver qui en va començar a fer a la piscina exterior. No es va generar cap problema ni hi va haver escarafalls entre la resta d'usuaris i s'ha mantingut aquesta línia. Tot i així, no hi ha gaires usuàries que optin per anar amb el tors nu a les piscines exteriors de l'estiu, que es van inaugurar el juny del 2007, poc després de la remodelació de tot el complex esportiu. De la mateixa manera que hi ha usuàries que opten pel topless, també es pot veure a Manresa banyistes amb el cos completament cobert.

El cas de Manresa també es dona a les piscines municipals de Sant Joan de Vilatorrada. A la normativa, que a més a més està exposada al públic, no es fa cap referència a la roba que s'ha de dur, però no hi ha cap problema si algú hi practica el topless. A més es dona el cas que hi ha alguna assídua usuària que ho fa habitualment.

En canvi a Sant Fruitós de Bages ni és permès ni hi ha hagut mai ningú que en fes. Al cartell de normes que hi ha a l'entrada de l'equipament de la zona del Bosquet hi ha escrit que els usuaris i usuàries han de fer ús del banyador per poder utilitzar les instal·lacions.

És el mateix que passa a la majoria de poblacions de Catalunya. En d'altres no hi ha normes específiques. Com a Barcelona, segons ha recordat aquesta setmana la tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. Tot i així, una dona que feia topless en una de les piscines municipals de la ciutat va rebre un requeriment per posar-se la part de dalt del banyador. Això va fer que dilluns l'Institut Barcelona Esports enviés una circular a les 14 instal·lacions municipals esportives que tenen piscines perquè permeti la seva pràctica. No fer-ho seria «discriminatori», segons l'Ajuntament, ja que només es fixarien normes de roba en funció del gènere.