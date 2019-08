Benvinguts a Manresa!, passin i sentin la pudor de l'ascensor de la Seu

L'entrada on hi ha l'acensor

L'entrada on hi ha l'acensor g. c.

A la basílica de la Seu, pensant en les persones que la visiten per primera vegada, s'hi pot accedir per la Baixada de la Seu, pel Camí dels Corrals i per les escales de la plaça de la Reforma. També hi ha una altra opció més còmoda, però gens recomanable. De fet, és tot un exemple del que no ha de fer mai una ciutat si vol causar bona impressió.

Les persones que arribin amb cotxe o amb tren i decideixin utilitzar l'ascensor de l'aparcament de la Reforma cometran l'error de la seva vida, si no és que estan immunitzades contra les pudors de pixums. Això és, precisament, el que es trobaran només obrir la porta que hi ha a mà dreta entrant a l'aparcament que hi ha sota la plaça de la Reforma. Al damunt hi ha un cartell que informa que és on hi ha els ascensors per accedir a la Seu. En realitat n'hi ha un. Només obrir la porta, al terra s'hi poden veure les restes d'orins. La fortor és insofrible, oimés amb la calor que fa aquests dies.

El problema és que a l'interior de l'ascensor la situació no millora. Els incívics també han orinat a dins. A les parets d'acer inoxidable s'hi aprecien restes d'orina i la pudor continua sent insuportable. I això és el que han de veure i respirar les persones, siguin turistes o no, que decideixin utilitzar aquest elevador, que forma part de la concessió administrativa del pàrquing a l'empresa Eysa, que és, en conseqüència, la que n'hauria de fer el manteniment.

Com va informar aquest diari, fa cinc anys, l'Ajuntament va rebatejar el pàrquing de la Reforma per pàrquing La Seu-Centre per identificar-lo millor amb la seva situació geogràfica i remarcar la seva proximitat amb el Centre Històric i comercial de la ciutat. Per fer visible el canvi, s'hi va instal·lar un nou rètol a l'accés. L'ascensor d'aquest aparcament el comunica amb el mirador que hi ha a la part superior de la plaça de la Reforma i amb una planta encara superior per arribar a la Seu.

Imaginin-se l'escena. Una persona, posem de França, arriba a Manresa amb el seu vehicle, l'aparca al prometedor pàrquing de La Seu-Centre i decideix agafar l'ascensor animat pel cartell que hi ha d'«accés a la Seu». Només obrir la porta té dues opcions: marxar o... marxar. Patètic.