El camí de Rajadell de Manresa s'obrirà a la circulació al principi del mes vinent

Comença la fase final d'obres a l'entorn del crematori de Manresa, construït al polígon de la Plana del Pont Nou. Segons ha pogut saber aquest diari, la previsió amb què treballa l'Ajuntament és que l'obra finalitzi pels volts del 20 de setembre, data que podria marcar també la posada en marxa del nou equipament. Malgrat això, fonts de Mémora, l'empresa promotora, no han volgut precisar quan s'obriran les noves instal·lacions. Només han puntualitzat que la incineradora està en procés de dotació dels subministraments bàsics i que «s'informarà puntualment de la data d'obertura i posada en marxa» de l'equipament.

El que sí que ha confirmat el consistori manresà és quan es podrà tornar a circular pel camí de Rajadell, tallat des de final de març entre el camí del Suanya i el carrer de la Lemmerz. La setmana vinent, de cara al dia 14, s'obrirà el carril en direcció a Manresa. També recuperarà el doble sentit el carrer de la Lemmerz, per on ara es desvien els vehicles provinents de l'avinguda Pirelli cap al carrer Torroella, ja que l'accés en sentit nord cap a la C-25 està tallat.



De tres mesos a mig any d'obres

Fonts municipals han detallat que el camí de Rajadell no es podrà obrir completament al trànsit fins a la setmana del 2 al 8 de setembre perquè resten uns treballs de pavimentació que no es podrien completar amb els dos carrils oberts, «per motius de seguretat». Es tracta de la pavimentació d'una franja de la vorera del camí molt propera a la calçada.

Serà llavors, doncs, la primera setmana de setembre quan el vial quedarà de nou obert al trànsit en tots dos sentits. I el conjunt de l'obra estarà totalment finalitzat, segons han assegurat des de l'Ajuntament, cap al 20 de setembre. Haurà passat prop de mig any des que es va tallar el camí de Rajadell per poder dur a terme la construcció del crematori.

Llavors, la informació que va facilitar el consistori va ser que no s'hi podria circular durant tres mesos. Aquesta restricció va causar que s'omplís de cotxes el camí de terra que connecta el Congost amb el camí de Rajadell per accedir a l'eix Transversal i també d'entrada a la ciutat pel mateix vial (vegeu Regió7 del 26 de març). Quant als camions de més de 3,3 tones, fins que no es reobri el camí ara tallat, han d'anar a buscar l'entrada a Manresa pel Petrocat i arribar al polígon per la carretera de Sant Joan. Per sortir, ho han de fer pel carrer de la Lemmerz.



Versions diferents del retard

Les obres s'hauran endarrerit prop de tres mesos a causa del trasllat de les xarxes de serveis. Aquesta és la versió de l'Ajuntament i del Grup Mas, empresa encarregada de les obres als accessos del nou crematori. En concret, segons han comentat a aquest diari, s'havia de fer el trasllat de dos pals de la llum que impossibilitaven pavimentar el camí de Rajadell. Un dels suports estava just al mig de la calçada. Aquest desplaçament no era, segons l'Ajuntament, previst en un inici, i el retard dels tràmits d'Endesa per moure els pals va deixar frenades la resta d'obres.

La versió d'Endesa, però, és diferent. Fonts de l'empresa neguen que la seva intervenció es retardés i asseguren que el trasllat dels pals es va fer en el calendari previst, el 12 de juliol passat, quan també es va moure la línia elèctrica –de baixa tensió– afectada per les obres. Un cop desplaçats, i amb les instal·lacions del crematori pràcticament enllestides, el que s'ha fet durant aquestes tres setmanes ha estat la canalització dels serveis. Així ho expliquen fonts del Grup Mas. Ara, en la darrera fase de les obres, es treballa en la pavimentació del camí de Rajadell i del car-rer de la Lemmerz, tant de la calçada com de les voreres.