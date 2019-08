El carrer de Sant Josep perdrà un tram del carril de pujada durant tres setmanes

El tall de trànsit durant sis setmanes a la carretera de Santpedor no és l'única afectació que hi haurà aquest mes a Manresa aprofitant la davallada de l'activitat durant l'agost. A partir de dilluns, se n'hi afegirà una altra al carrer de Sant Josep, també relacionada amb una obra de l'empresa munnicipal Aigües de Manresa.

L'actuació tindrà una durada de tres setmanes, durant les quals es tallarà un dels dos carrils de circulació del carrer de Sant Josep, entre el de Súria i el de les Torto-nyes, en sentit pujada.

L'obra consisteix en la connexió de servei d'aigua de les finques que van dels números 4 al 14 del carrer de Sant Josep a la xarxa general del clavegueram.

Amb motiu d'aquests treballs, hi haurà les afectacions a la mobilitat següents: es tallarà un dels dos carrils de circulació del carrer de Sant Josep, entre el carrer de Súria i el de les Tortonyes. En concret, es tallarà el sentit de circulació en direcció a la plaça Bages. Els vehicles es desviaran pel carrer de Súria, el d'Amat i Piniella i sortiran pel de les Tortonyes, per poder continuar pel Sant Josep superat el tall al carril per les obres. Mentre duri l'actuació, es prohibirà l'estacionament en l'àmbit d'afectació per tal de mantenir el trànsit de vehicles en direcció al passeig de Pere III passant pel Primer de Maig. Finalment, l'àrea de recollida de residus del carrer de Sant Josep número 3 es traslladarà al car-rer de Súria números 1 i 3.

La previsió és que el 2 de setembre ja es restableixi la circulació. Pel que fa al tall a la carretera de Santpedor, que va començar el 15 de juliol passat, encara durarà dues setmanes més, de manera que el 26 d'agost s'hauria d'acabar.