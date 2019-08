La CGT denuncia que a Correus hi ha col·lapse per manca de personal

La CGT denuncia que a Correus hi ha col·lapse per manca de personal cgt

No es la primera vegada que la CGT denuncia l'acumulació de les cartes que ha de repartir per la reducció de la plantilla durant el mes d'agost, que, segons fonts del sindicat, ha passat d'entre deu i dotze treballadors a la meitat.

Actualment, amb informació aportada pel sindicat, a la seu de Correus de la plaça d'Espanya hi ha acumulades 10.500 notificacions de primer intent i 5.000 de segon per manca de personal.

Aquestes notificacions són les que arriben a les llars i estan relacionades, sobretot, amb temes administratius. Des d'una multa de trànsit fins a informació de la renda garantida. En el primer cas, les fonts del sindicat fan notar que és molt possible que, quan la persona rebi la notificació, ja li arribi caducada per pagar la sanció de seguida i rebre un descompte.

Segons la CGT, l'empresa els va assegurar que les persones que estan de vacances es cobririen, però, remarcaven ahir, «avui 8 d'agost encara hi ha els mateixos».

Com dèiem, no és el primer cop que el sindicat es queixa de problemes d'acumulació. L'any passat, el cap de distribució de Cor-reus a Manresa va dimitir després d'un estiu farcit de queixes per problemes en la distribució de correspondència i de denúncies dels sindicats majoritaris a l'empresa per manca de personal.