Dimarts comença el paquet de millores a la calçades previstes per aquest estiu

L'Ajuntament de Manresa inicia dimarts de la setmana que ve els treballs del pla de xoc de l'espai urbà corresponent a aquest any 2019 i que tindrà una inversió global d'1 milió d'euros. La primera de les actuacions està adreçada a millorar les calçades de 22 vials de la ciutat, amb una superfície total de 15.805 m2 i una inversió de més de 430.000 euros. Posteriorment, és previst aprovar les propostes de millora de voreres i accessibilitat, i parcs infantils.

Les dues primeres actuacions tindran lloc els propers dies 13 i 14 d'agost a dos trams de la Cra. del Pont de Vilomara i del carrer de Viladordis, treballs que tenen una durada prevista d'un dia i que generaran diverses afectacions de trànsit tant a la circulació de vehicles com als recorreguts del bus urbà, i que seran les següents:

Dimarts, 13 d'agost

Carretera del Pont de Vilomara entre el carrer de Sant Joan d'en Coll i de Trieta (inclòs cruïlla)

Es tallarà al trànsit de vehicles la Cra. del Pont de Vilomara entre el carrer de Sant Joan d'en Coll i el carrer d'Ignasi Domenec (antic carrer Lluís Argemí de Martí). Els vehicles que circulin per la cra. del Pont de Vilomara es desviaran pel carrer de Sant Joan d'en Coll en direcció al carrer de Gaudí.

El carrer de Trieta es regularà en cul de sac amb accés i sortida de vehicles pel carrer de Gaudí.

L'accés de vehicles al carrer d'Ignasi Domènec i la Cra. del Pont de Vilomara (entre els carrers de Trieta i de l'Arquitecte Montagut) es realitzarà pel carrer de la Foneria (invertit de sentit de circulació) des del carrer de Gaudí.

El servei BUS MANRESA modificarà el seu recorregut en la línia L1 Balconada d'acord als desviaments de trànsit establerts. Parades anul·lades: Foneria, Roger de Flor, Espai Jove Joan Amades i M. Aurèlia Capmany.

És previst que les afectacions en aquest vial durin 1 dia

Dimecres, 14 d'agost

Carrer de Viladordis entre la cra. del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol

Es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de Viladordis entre la Cra. del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol.

Els vehicles que circulin per carrer de Viladordis i la Cra Pont de Vilomara (provinents de centre ciutat) es desviaran per la Cra. pont de Vilomara en direcció a carrer de Sant Blai.

Els vehicles que circulin per la Cra. el Pont de Vilomara en direcció al carrer de Viladordis es desviaran pel carrer de Roger de Flor.

El carrer de Gaudí (tram entre els carrers de la Sagrada Família i de Viladordis) es regularà en cul de sac amb accés i sortida pel carrer de la Sagrada Família.

El servei BUS MANRESA modificarà el seu recorregut en les línies L1 Balconada i L4 Font Valldaura i L8 Perimetral -Estacions, que desviaran el seu recorregut d'acord als desviaments de trànsit establerts. Parades anul·lades: Gaudí i Mercat Sagrada Família (c. Gaudí).

L'àrea de recollida de residus (paper+vidre+envasos+rebuig+orgànica) del carrer de Viladordis número 114, es traslladarà al mateix carrer davant del número 110 (extrem parada bus).

És previst que les afectacions en aquest vial durin 1 dia

S'actuarà en 22 carrers fins al 7 de setembre.

Per a la tria del conjunt d'actuacions l'Ajuntament ha tingut en compte l'auditoria de l'espai urbà feta entre el 2015 i 2016, que va derivar en el pla de xoc dels anys 2017, 2018 i 2019, i, al mateix temps, les visites als barris fetes els darrers mesos, per detectar de primera mà quines són les necessitats, i també per tal també de territorialitzar les actuacions a nivell global de ciutat.

En concret, els 22 carrers on s'actuarà fins al proper 7 de setembre són: Aneto, Armengou, Balconada, Cadí, Castellfollit, Circumval·lació, Creu Guixera, Dos de Maig, Font del Gat, Fra Jacint Coma i Galí, Josep Esteve, Narcís Monturiol, Països Catalans, Pere III, Pont de Vilomara, Riera Rajadell, Rosselló, Sant Jordi, Sant Llorenç de Brindisi, València, Viladordis i Xup. A banda d'aquests 22 emplaçaments inclosos dins el pla, també és previst fer dues actuacions més de millora d'asfaltat als carrers Forn i Bonsuccés.

En aquest plànol de situació podeu veure el conjunt d'actuacions previstes.

Totes les actuacions corresponen a espais de calçades, a excepció de la corresponent als recorreguts interiors del barri Pare Ignasi Puig, que suposen la millora d'un espai destinat als vianants, l'actuació a la Balconada -que preveu la pavimentació d'un espai de titularitat municipal com a aparcament provisional i la millora parcial de l'existent- i les actuacions als camins de Castellfollit i de la Riera de Rajadell -que corresponen a millores de la pavimentació de camins rurals. En qualsevol cas, es tracta d'actuacions amb unes característiques comunes, ja que es plantegen amb un paviment flexible d'aglomerat.