L'estació de la Renfe ja fa més de dos mesos que no té vàter

Més de dos mesos després que la Renfe estrenés les obres de millora de l'estació de Manresa, els usuaris continuen sense tenir lavabos a la seva disposició al vestíbul perquè el bar, que és on són ubicats, continua tancat perquè el seu responsable va tenir un problema de salut i no va poder obrir coincidint amb l'estrena de la rehabilitació de l'equipament, el 31 de maig passat.

Segons informació recollida ahir al matí per aquest diari a treballadors de l'estació, la previsió és que el bar i, amb ell, els lavabos, estiguin operatius a partir del dilluns dia 19 d'aquest mes. Mentrestant, els viatgers s'han de recordar de marxar de casa amb la feina feta o esperar a pujar al tren, on sí que hi ha vàters.



Als FGC, cal demanar la clau



A l'altre servei ferroviari de Manresa, els FGC, la situació és diferent però tampoc no facilita les coses als viatgers. Els Catalans tenen tres parades a Manresa: el Baixador del carrer del Primer de Maig, el de Manresa Alta, on hi ha l'estació d'autobusos, i el de Viladordis. Al primer i al darrer no hi ha lavabos.

Al de Manresa Alta sí que n'hi ha, tal com han informat fonts dels Ferrocarrils, però la clau per entrar-hi la té l'agent de l'estació, que no està fix allà sinó que volta, de manera que si la persona que necessita anar als serveis té la sort que en aquell moment és a l'estació de Manresa Alta, li pot demanar i anar-hi, però, si resulta que en aquell moment és al Baixador, potser quan arribi i la hi pugui demanar, ja haurà marxat el tren. En aquest cas, els usuaris també tenen lavabos al tren, al primer i al darrer vagó.

A més a més, a diferència de la Renfe, hi ha l'estació d'autobusos a tocar, on hi ha lavabos. Aquí també hi va haver queixes d'usuaris i conductors de bus perquè el cap de setmana van treure el vigilant i s'havia d'esperar que obrís el bar.