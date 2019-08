Un any després de la millora del camí de la Gravera encara no s'ha inaugurat

Fa gairebé un any, el 24 d'agost del 2018, que el camí de la Gravera es va reobrir després de mesos tallat per reurbanitzar-lo. Es feia realitat, així, una lluita veïnal que va durar més de 40 anys. Però els veïns de Saldes-Plaça Catalunya i Mion-Puigberenguer no han gaudit encara de la festa d'inauguració que els va prometre llavors l'alcalde, Valentí Junyent.

L'ens veïnal de la Mion havia proposat fer l'esperada inauguració coincidint amb l'estrena del camp de gespa de la Mion, el 30 d'agost, però s'ha ajornat sense data, «perquè el camp es mereix tota l'atenció després dels problemes viscuts», diu el president de l'entitat, Agapito López.