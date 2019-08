Comerciants del Centre Històric i la UBIC s'ajunten per la Shopping Night

Les associacions de comerciants del Centre Històric de Manresa i la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) s'han ajuntat per primer cop per organitzar la propera Shopping Night, que tindrà lloc el 28 de setembre. Segons ha pogut saber Regió7, representants de la UBIC (Manresa+Comerç) s'han reunit aquesta setmana amb membres de les associacions Sobrerroca, plaça Major i voltants; Born-la Plana; carrer Nou; i carrer Urgell.

Tots ells han fet palesa la necessitat d'anar a l'una en l'organització d'esdeveniments comercials com ara la Shopping Night, la jornada de comerç nocturn que té lloc cada any a Manresa i que enguany arriba a la vuitena edició. Tot i que altres anys ja s'han sumat a la iniciativa de la UBIC comerços de la resta de la ciutat no associats –perquè aquell dia tots tenen permís per obrir fora de l'horari habitual–, s'ha fet sense haver arribat prèviament a un acord entre les diverses associacions per organitzar-se conjuntament.

Això ha provocat, en alguns casos, que cada entitat hagi fet la seva pròpia promoció de la Shopping. Per tal d'unificar esforços i també recursos, les associacions s'han reunit aquesta setmana. Tània Infante, presidenta de la UBIC, ha explicat a aquest diari que encara no s'ha marcat una línia de treball conjunta, però que «la sensació és positiva. Ja hi havia voluntat de seure per parlar i sembla que tots hi estem d'acord».



Enguany, nova coordinació

A la reunió els assistents es van emplaçar a consultar la junta i associats de cada entitat si estan d'acord a organitzar la Shopping de manera conjunta, i després tornar-se a trobar per acabar de lligar la proposta. Hi van assistir, a banda d'Infante, el president de Sobrerroca, plaça Major i voltants, Pep Torner; el president dels botiguers del carrer Nou, Jaume Altimiras, i la seva filla Anna; Jessica Martín, membre de l'associació Born-la Plana; i Jordi Jet Serra i Marc Orriols, de Cultura del Bé Comú, consultora que enguany, i com a novetat, es farà càrrec de la coordinació de la Shopping Night.

Hi va faltar un representant de l'associació del carrer Urgell, però consultada per aquest diari la secretària, Montse Abadal, ha assegurat que «es farà el que decideixin la resta d'entitats del Centre Històric, perquè tots treballem en la mateixa línia». Torner, de Sobrerroca, aposta per fer de la Shopping «un esdeveniment de ciutat». Martín, del Born, coincideix que «cal que treballem junts per poder millorar el barri. La reunió va ser molt productiva i sembla que tothom està disposat a col·laborar».

Per la seva banda, Anna Altimiras destaca que «les associacions del Centre Històric sempre intentem fer activitats conjuntes, però és el primer cop que ens reunim amb la UBIC per parlar de la Shopping».