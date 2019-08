La xurreria Alba obre pendent de finalitzar totes les millores

Encara hi manquen alguns detalls, com canviar el tendal, però la propietària de la Xurreria Alba del passeig de Pere III, Alba Pio, no s'ha volgut esperar fins demà, com tenia previst, per aixecar la persiana del negoci, que ha renovat per dins i per fora aprofitant la finalització de les obres i la inauguració de la veïna plaça de Simeó Selga la setmana passada.

Ahir, Pio ja va obrir unes hores. La millora de l'establiment ha inclòs renovar el mobiliari interior i, per fora, pintar la persiana i el mur de la part posterior, canviar el rètol i posar uns contraplacats de fusta fosca als laterals, en un dels quals ha guanyat una finestra que, abans de les obres a la plaça, quedava tapada pel mur que hi havia i que amb la urbanització de l'espai es va aprofitar per fer més petit. El negoci té la llicència des de l'any 1977 i és indefinida.

La xurreria obre els caps de setmana i, entre setmana, a banda del dimarts, que al matí tanca, i del dimecres, que tanca tot el dia, també obre matí i tarda, si bé a l'estiu, amb la calor que fa, Pio els adapta una mica a la climatologia.

La millora no s'ha completat, com demanaven els veïns, amb l'eliminació del pal de formigó per a la connexió elèctrica del negoci.