L'Ajuntament fa un tractament per combatre el tigre del plàtan

La plaça Espanya de Manresa, on es farà el tractament Arxiu/salvador redó

La Unitat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament portarà a terme entre demà i dijous, d'11 de la nit a 5 de la matinada, aproximadament, un tractament fitosanitari als plàtans a quatre punts de la ciutat.

El tractament es farà per combatre l'anomenat tigre del plàtan als carrers de Puig i Cadafalch, Domènech i Muntaner, al passeig de Joan Miró i a la plaça Espanya.

Aquest control és una mesura necessària per a la salut dels arbres i permet combatre les plagues de paràsits i les possibles malalties que puguin tenir. L'actuació es fa amb un equip atomitzador per arribar a qualsevol part de l'arbre i es realitza en horari nocturn per evitar molèsties als veïns. Durant l'aplicació, cal evitar la presència de personal aliè als treballs sense l'equip de protecció i retirar de la zona els animals domèstics.

El tigre del plàtan és un insecte voraç d'uns quatre mil·límetres en estat adult, originari dels Estats Units, que fa molts anys que es troba en els plàtans de Catalunya. Aquests paràsits s'alimenten dels sucs de les fulles, cosa que fa que es vagin descolorint fins a que- dar de color groc i caure a terra massivament, si l'atac és molt fort.

L'any 2006, la Unitat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament va detectar la plaga en diversos plàtans de Manresa, que van ser tractats amb èxit i es van recuperar. Des de llavors les actuacions amb l'objectiu de minimitzar la seva presència es repeteixen cada estiu.