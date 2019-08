El pla per a la millora de l'espai urbà haurà arranjat en tres anys 50.000 m2 de superfície

50.000 m2, o el que és el mateix, una mica menys que la superfície del Camp Nou. Quan finalitizi el tercer pla de millora de l'espai urbà, el corresponent a enguany, s'haurà actuat en aquesta superfície, entre calçades, voreres i parcs infantils, segons informació de l'Ajuntament. Just avui comença el tercer pla de xoc. Ho farà en un tram de la carretera del Pont i a la plaça de Sant Jordi.

Com en els dos anteriors plans de millora, el que s'iniciarà avui té una inversió global d'1 milió d'euros. La primera tanda de les actuacions, que s'allargarà fins al 7 de setembre, està adreçada a millorar les calçades de 22 vials de la ciutat (vegeu-los al mapa), amb una superfície total de 15.805 m2 i una inversió de 430.000 euros. Posteriorment, és previst aprovar les propostes de millora pel que fa a voreres i accessibilitat, i a parcs infantils fins arribar a l'esmentat milió d'euros.

A l'hora de fer la tria del conjunt d'actuacions, l'Ajuntament ha tingut en compte l'auditoria de l'espai urbà feta entre els anys 2015 i 2016, que ha derivat en el pla de xoc dels anys 2017, 2018 i 2019, i, al mateix temps, les visites als barris fetes els darrers mesos, per detectar les necessitats de primera mà i territorialitzar les actuacions a nivell global de ciutat. L'auditoria situava en 117 el vials en mal estat i en 15,6 milions d'euros els diners necessaris per arreglar-los.



Paviment flexible d'aglomerat

Totes les actuacions d'aquesta primera tongada són d'espais de calçades, a excepció de la corresponent als recorreguts interiors del barri del Pare Ignasi Puig, que suposen la millora d'un espai destinat als vianants; l'actuació a la Balconada, que preveu la pavimentació d'un espai de titularitat municipal com a aparcament provisional i la millora parcial de l'existent, i les actuacions als camins de Castellfollit i de la Riera de Rajadell, que corresponen a millores de la pavimentació de camins rurals. En qualsevol cas, es tracta d'intervencions amb característiques comunes, ja que es plantegen amb un paviment flexible d'aglomerat, llevat del carrer d'Aneto, on, per les seves especials característiques, el paviment es preveu de formigó.

En tots els casos, l'objectiu és resoldre les irregularitats acusades de la calçada, tant a conseqüència del seu desgast per l'ús com, sobretot, indica l'Ajuntament, per l'obertura de rases per diferents serveis en els darrers anys.

No es preveu afectar la xarxa de clavegueram, més enllà de l'adaptació de determinades tapes de registre, ni l'enllumenat públic o altres xarxes de serveis. Quant a la senyalització, es preveu refer l'horitzontal que quedi afectada.



146 metres de carrer

Les actuacions d'avui se centraran en el tram de la carretera del Pont de Vilomara, entre el Sant Joan d'en Coll i el Trieta, inclosa la cruïlla, que suposa asfaltar més de 146 metres de carrer; i en la plaça de Sant Jordi. En tots dos casos, els treballs es desenvoluparan durant tot el dia i generaran talls de trànsit dels carrers afectats i modificacions de recorregut per als vehicles i el transport públic.

Pel que fa al tram de la carretera del Pont de Vilomara, es tallarà al trànsit de vehicles entre el carrer de Sant Joan d'en Coll i el carrer d'Ignasi Domènec (antic carrer de Lluís Argemí de Martí). Els vehicles que circulin per la carretera del Pont es desviaran per carrer de Sant Joan d'en Coll en direcció al Gaudí. El carrer de Trieta es regularà en cul de sac amb accés i sortida de vehicles pel carrer de Gaudí. L'accés de vehicles al carrer d'Ignasi Domènec i a la carretera del Pont (entre els carrers de Trieta i de l'Arquitecte Montagut) es realitzarà pel carrer de la Foneria (invertit de sentit de circulació) des del carrer de Gaudí.

El servei de bus modificarà el recorregut de la línia L1 Balconada d'acord als desviaments de trànsit establerts. Les parades anul·lades seran: Foneria, Roger de Flor, Espai Jove Joan Amades i Maria Aurèlia Capmany.

Per fer els treballs a la plaça de Sant Jordi, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de Bilbao entre el de la Caritat i el de Mossèn Jacint Verdaguer, i el tram de la plaça de Sant Jordi i carrer de Joan Jorba entre el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer i la carretera de Vic.

El carrer de Bilbao (el tram entre el carrer de la Caritat i el Mossèn Cinto Verdaguer) es regularà en cul de sac amb accés i sortida des de carrer de la Caritat.

En aquest cas, el servei de bus modificarà el recorregut en la línia 4 Font-Valldaura sense anul·lar cap parada del servei.