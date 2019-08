Retiren les pedres que van caure a l'inici del camí del Suanya

Regió7 va informar a començament d'aquest mes que, molt probablement a causa de les pluges que havien caigut les setmanes abans, al camí del Suanya en direcció al gorg Blau, a tocar de l'aparcament on la gent que hi va a caminar deixa el vehicle, hi havien caigut diverses pedres força grans. Doncs bé, tal com mostra la imatge, les pedres ja no hi són i han netejat la paret d'on es van despendre. Bona feina.