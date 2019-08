Sor Lucía Caram fa una crida per pregar conjuntament a Manresa en suport al vaixell d'Open Arms

Sor Lucía Caram fa una crida per pregar conjuntament a Manresa en suport al vaixell d'Open Arms | G.C./Open Arms

Sor Lucía Caram ha demanat aquest dimarts a través de les xarxes socials que es pregui conjuntament a Manresa en suport al vaixell d'Open Arms que assisteix immigrants i segueix esperant que el deixin entrar a un port europeu.





Esta noche noche de a las 21:00 hs en la explanada del Convent de Santa Clara de Manresa, oración en silencio por los que están siendo abandonados por Europa en él Mediterráneo.

Exigimos una respuesta de acogida Ya.

Tot el suport a @openarms_fund https://t.co/mrHIkF5xGk pic.twitter.com/jLk7iU0AX7 — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) August 13, 2019

?¿Me oyes @sanchezcastejon ? Lamento interrumpir tu descanso, pero con @openarms_fund hay muchas personas en riesgo. España debe mostrar su calidad humana desmarcándose de políticas inhumanas.

No nos enagañéis más: Pagáis a Libia y allá se vive un infierno. Huyen del horror — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) August 12, 2019

Si el miércoles hay más victimas, debemos pedir responsabilidades al gobierno de @sanchezcastejon Previsión de olas de 2,2m altura Italia y Malta decretan prohibición de entrada en sus aguas territoriales al #OpenArms para protegerse.

España ?? puede y debe actuar ya#SOSopenArm — Sor Lucía Caram (@sorluciacaram) August 12, 2019

Així, Sor Lucía ha fet una crida a assistir a l'per realitzar una «oració en silenci» pels que «estan sent abandonats per Europa al Mediterrani». A més, demana que s'hi assisteixi ambNo és la primera vegada que Sor Lucía Caram es manifesta en relació al vaixell d'Open Arms,Sense anar més lluny, unes hores abans, la popular monja va publicar diversos tuits demanant a Pedro Sánchez que faci un pas endavant per fer un canvi de polítiques en aquest sentit.