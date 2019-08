La instal·lació de l'enllumenat a Puigterrà va a pas de tortuga

Tenir instal·lat el nou enllumenat del parc de Puigterrà amb l'objectiu final d'aportar més vida de la que té actualment aquest pulmó verd situat al mig de Manresa i totalment infrautilitzat, cada cop s'assembla més a l'obra de la Seu. Si a mitjan juliol tot feia pensar que s'acceleraria, amb l'arribada de l'agost s'ha alentit de nou.

La millora de l'enllumenat al també conegut com parc del Castell és el resultat dels pressupostos participatius del 2017 i 2018. La primera fase del projecte per instal·lar il·luminació pública i eficient al llarg dels camins que travessen el parc per millorar-ne la seguretat el va presentar l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies fa dos anys. Aleshores, segons informació de l'Ajuntament, va costar que es materialitzés perquè va generar molt debat sobre el tipus de llum. Aquest endarreriment va coincidir amb el fet que l'ens veïnal anunciés que presentaria al pressupost participatiu del 2018, amb la qual cosa es va decidir des de l'Ajuntament aturar la primera fase per, si guanyaven, cosa que va passar, fer-les conjuntament.

Segons ha pogut saber Regió7, actualment ja s'ha fet la part corresponent als preparatius. Això és, passar els cables soterrats i els quadres de llum, i posar els fonaments dels fanals i balises. Encara falta, però, instal·lar la nova il·luminació i, fins arribar-hi, segons informació d'Endesa, encara hi ha feina pendent perquè tot just s'estan fent ara els tràmits administratius amb l'Ajuntament. Les mateixes fonts expliquen que l'abril passat ja es van fer els informes corresponents però que amb les eleccions va quedar tot aturat. Ara, la causa sembla que serien les vacances d'estiu.