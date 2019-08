L'Ajuntament afirma que les cadires de la Rosita es netegen cada dia

La gratuïtat de les conegudes com cadires de la Rosita, que l'Ajuntament va heretar el 2017 quan aquesta va traspassar, fa que hi segui més gent. Ho explicava aquest diari dilluns passat. Alhora, alguna de les persones que les utilitzen es queixava que més ús dels seients també significa que estiguin més brutes que abans.

Demanat sobre si se'n fa algun tipus de manteniment, l'Ajuntament ha explicat que Turisme i Fires de Manresa «té encarregada la neteja [de les 272 cadires] a una empresa que en fa el manteniment diari (feiners i festius) i l'endreça de les 7 a 2/4 de 9 del matí». A partir d'aquí, fan notar les mateixes fonts, si algú les embruta més tard d'aquesta franja horària no es netegen fins a l'endemà, cosa que no passava quan se'n feia càrrec la Rosita, que hi estava a sobre constantment i que més d'una vegada havia esbroncat els qui movien el seu mobiliari.

Actualment, en aquest tema hi ha molta més flexibilitat. A canvi de ser de franc i que no hi hagi ningú controlant-les tot el dia, però, hi ha el risc que algunes persones no les respectin com caldria.