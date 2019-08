Dos parcs: dues cares de la mateixa moneda

Què passa quan a Manresa la calor és insuportable i els parcs no ofereixen zones verdes amb ombra? Que estan totalment deserts. És el que passa al parc de la Bonavista, inaugurat el març de l'any passat, i que, a l'estiu, presenta un aspecte sec i poc atractiu per anar-hi a seure i passar-hi una estona.

Sovint, hi ha més brossa a terra que persones assegudes als bancs; hi ha algun arbre mort i els matolls estan secs i mal cuidats, a causa de la calor. A més, al mig del parc hi ha una estructura feta de reixes, que suposadament han de cobrir les plantes enfiladisses. De moment, però, només n'han crescut per la base i pel que ha servit l'estructura ha estat perquè alguns infants s'hi enfilin, amb el perill que això suposa.

A l'esquerra, un arbre ple de fulles que fa ombra al parc Vila Closes. A la dreta, un arbre pelat i probablement mort al parc de la Bonavista.

A l'altra cara de la moneda hi ha el parc del Pintor Vila Closes que, si és conegut per alguna cosa, és per les picabaralles que ha ocasionat entre l'Ajuntament i els veïns. Tanmateix, i malgrat les crítiques que havia rebut inicialment per falta d'ombra i espais verds, amb el pas dels anys ha demostrat que pot ser un espai agradable, amb ombres i, sobretot, molts arbres i plantes que cobreixen de verd les reixes que hi ha.

El parc es va inaugurar l'any 2009 i, dos anys més tard, en van haver de remodelar una part perquè l'aspecte inicial no va agradar gens als veïns del barri de Saldes-Plaça Catalunya. Quan es va inaugurar, pretenia ser el més original de Manresa, i constava de tres espais separats per una mena de gàbies de ferro, que els veïns trobaven desagradables. Al final, l'ens veïnal va aconseguir que en retiressin les reixes.

A l'esquerra, unes reixes plenes de plantes enfiladisses al parc Vila Closes. A la dreta, una reixa sense pràcticament res al parc de la Bonavista.

El problema del Vila Closes

Si bé és apte per passar-hi una estona agradable sota l'ombra, el Vila Closes té un problema: ha estat motiu de tantes disputes que no s'ha guanyat la confiança dels manresans, i això l'ha fet molt solitari, amb poca afluència de gent.

Malgrat no ser el que els veïns tenien al cap quan es parlava d'un pulmó verd al barri, deu anys més tard, el parc compleix amb l'objectiu de ser una zona amb arbres, plantes, aigua i ombres. Un espai on, a diferència del de Bonavista, no s'està malament i, crítiques i mala fama a banda, no presenta un aspecte intimidant ni insegur, tal com denunciaven els veïns els primers anys. Caldrà veure quina serà la seva acceptació per part de les noves generacions...