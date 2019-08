Jordi Cuixart és ingressat dos dies a Sant Joan de Déu per una operació a l'oïda

L'activista social i president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha passat dos dies ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on dimecres va ser sotmès a una intervenció quirúrgica a l'oïda, segons va avançar ahir regió.cat. Va tornar al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, ahir a les 20.43 hores, després de rebre l'alta mèdica, van confirmar fonts del departament de Justícia a Regió7.

Cuixart ha estat hospitalitzat en una habitació individual normal a la segona planta de la part nova del centre. Ha estat acompanyat per la seva esposa, que, consultada per aquest diari, va declinar fer cap declaració, i també el va visitar el seu fill petit. Ha estat custodiat discretament per dos mossos de paisà.

A l'accés de l'hospital no hi havia res que suggerís la presència de cap pacient especial al centre. Ahir, festivitat de Mare de Déu d'Agost i en ple període de vacances, va ser un dia de poca activitat a l'hospital. Un dels pocs dies atípics de l'any al centre assistencial. Les consultes externes eren tancades, igual que ho seran avui, i a l'aparcament subterrani hi havia pocs cotxes. Excepcionalment fins i tot es podia trobar una plaça per deixar el cotxe a l'exterior del centre assistencial, cosa que no és gens habitual.

A les plantes de les habitacions, però, hi havia l'activitat pròpia d'un dia normal, amb algunes visites mèdiques incloses.



De Lledoners a l'hospital

Cuixart va sortir dimecres al matí del centre penitenciari de Lledoners per ser intervingut quirúrgicament el mateix dia a l'hospital de la Fundació Althaia de Manresa. Ho va fer acompanyat pels Mossos d'Esquadra, que el van custodiar en tot moment a l'interior del centre sanitari i que el vigilaven també durant l'ingrés, segons van explicar fonts del departament de Justícia. Va retornar custodiat policialment a Lledoners ahir al vespre, quan va rebre l'alta mèdica.

El departament de Justícia va informar a Regió7 que l'ingrés del president d'Òmnium es va produir quan va rebre autorització del Tribunal Suprem. Es tracta d'una operació no urgent que ja estava programada prèviament.

Va ser intervingut per professionals del servei d'Otorrinolaringologia de la Fundació Althaia, que són els qui tenen competències en la prevenció, diagnòstic i tractament tant mèdic com quirúrgic de les malalties de l'orella, del nas, la faringe i la laringe. L'afecció per la qual va ser intervingut no era greu.

El pas de Cuixart per Sant Joan de Déu es va voler fer amb discreció. No hi va haver cap comunicació prèvia, i tan sols es va confirmar a instàncies d'aquest diari quan ja havia estat intervingut. En un primer moment fins i tot hi va haver qui va pensar que la companya de Cuixart, que està embarassada i ha de donar llum el mes vinent, s'havia posat de part i que havien decidit tenir el fill a Manresa per la proximitat amb el centre penitenciari de Lledoners.

Cuixart està en presó preventiva des de l'octubre del 2017. És acusat d'un delicte de rebel·lió i la fiscalia demana per a ell 17 anys de presó.