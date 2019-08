L'ocupació del pàrquing de la Dama és de només el 30%

Un dels aparcaments del carrer de la Dama de Manresa, on s'han fet obres per rebaixar el mur

Un dels aparcaments del carrer de la Dama de Manresa, on s'han fet obres per rebaixar el mur | Oscar Bayona

El Centre Històric de Manresa va guanyar a principi del 2016 dos solars reconvertits en aparcaments, amb 44 places. Són al car-rer de la Dama, el que hi ha baixant del Joc de la Pilota a mà esquerra, davant de l'Anònima. En una banda del carrer hi ha 21 places -on hi havia hagut el cinema Goya- i a l'altra n'hi ha 23 -era l'antic aparcament de Fecsa-, totes de pagament. Malgrat que estan en ple centre, només una de cada tres d'aquestes places s'omple en horari comercial.

Són dades de l'Ajuntament de Manresa a les quals ha tingut accés Regió7 i que fan palès que l'ocupació dels pàrquings de la Dama és només del 30%, en horari comercial. En queden exclosos els vespres i les nits, quan sovint sí que s'omplen totes les places, tal com ha pogut comprovar aquest diari. Sobretot, des que es van perdre les places d'aparcament de la plaça del Milcentenari.

La diferència d'ús segons les franges horàries és deguda, probablement, a la proximitat de la Dama als bars que obren de nit al Centre Històric. Molta gent hi aparca per anar a sopar o a fer una copa per la zona, cosa que complica trobar-hi lloc a partir de les 8 del vespre, que és quan s'acaba l'obligació de pagar la zona blava. Ara bé, en horari comercial, l'aparcament no s'omple ni la meitat de la seva capacitat.



Un mur rebaixat

L'Ajuntament ha dut a terme una intervenció al mur de l'aparcament que queda a mà dreta quan s'accedeix al carrer de la Dama des del Joc de la Pilota per eliminar, segons fonts municipals, la sensació d'inseguretat i fer l'aparcament més visible. Les obres van començar el 18 de juliol passat i han consistit a reduir l'alçada del mur i deixar-la en 1,20 metres.