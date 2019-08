La plaça de Sant Jordi estrena asfalt al seu voltant i al carrer de Joan Jorba

Contrast de la part asfaltada i la no asfaltada a la plaça de Sant Jordi G. C.

El tercer pla de millora de l'espai urbà corresponent a aquest 2019 ha començat, en el cas de les calçades, per un tram de la carretera del Pont de Vilomara i per la plaça de Sant Jordi. En el darrer cas, tal com va poder comprovar ahir aquest diari, el contrast del nou asfalt -per textura i color- al voltant de la plaça posa més en evidència el mal estat de la resta.

En el cas de la plaça de Sant Jordi, el nou asfaltat ha inclòs el perímetre de la plaça i el carrer de Joan Jorba sencer, que és el que la connecta de sortida amb la carretera de Vic. Els treballs es van portar a terme aquest dimarts i només van durar un dia, tant a la plaça com a la carretera del Pont.

Fins al 7 de setembre s'han de fer 20 carrers més: Aneto, Armengou, Balconada, Cadí, Castellfollit, Circumval·lació, Creu Guixera, Dos de Maig, Font del Gat, Fra Jacint Coma i Galí, Josep Esteve, Narcís Monturiol, Països Catalans, Pere III, Riera Rajadell, Rosselló, Sant Llorenç de Brindisi, València, Viladordis i Xup. A banda, també és previst fer dues actuacions més de millora d'asfaltat als carrers Forn i Bonsuccés.

En total, la intervenció suposa una inversió de 430.000 euros del milió d'euros total amb el qual també es faran voreres i accessibilitat i parcs infantils, que l'Ajuntament encara no ha concretat.